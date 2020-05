Verdens lækreste bedstemor deler vildt billede

Alder er bare et tal, siger man. Det beviser den australske bedstemor Gina gang på gang

Visse mennesker ældes med ynde. Det må man sige, at denne bedstemor gør. Australske Gina Stewart har fået titlen som verdens lækreste bedstemor, og med sine 49 år på bagen er hendes udseende temmelig imponerende.

På trods af lidt hjælp udefra i form at besøg hos et par besøg hos skønhedssaloner så lader det til, at den 49-årige Gina Stewart har været godt hjulpet på vej fra naturens side.

I et såkaldt Instagram-'throwback'-billede deler bedstemoren et glimt fra dengang i 90'erne, da hun selv var 19 år.

På ægte model-manér poserer hun i et par højtaljede jeans ved en murstensmur med sit 90'er-permanentede hår. Og hendes 214.000 følgere er vilde med det.

På billedet skriver hun med reference til sit dengang yndlingsband Bon Jovi:

'Tag mig tilbage til 1990, hvor jeg var 19 år og mit yndlings rockband var Bon Jovi. For 30 år siden præcis var Blaze of Glory nummer et.'

I kommentarerne bliver udseendet, men også musiksmagen rost til skyerne.

En følger skriver: 'Bon Jovi var også mit yndlings rockband. Det er sejt at se dig i 90'erne.'

En anden skriver: 'Wow, du ser absolut fantastisk ud!'

49-årige Gina skabte overskrifter i 2018, da hun deltog i skønhedskonkurrencen Maxim's Fitness, hvor hun slog tusindvis af smukke kvinder, der var halvt så gamle som hende. Gina Stewart nåede endda finalen.

Kort efter eksploderede hendes Instagram-profil, hvor mere end 100.000 brugere begyndte at følge hende. I skrivende stund har den australske skønhed 214.000 følgere.

I øjeblikket er Gina Stewart single, og hun har fire børn og et barnebarn. Det fik den britiske tabloidpresse til at døbe hende 'verdens lækreste' bedstemor.

Det er en titel, som hun er blevet meget glad for.

'Jeg er blevet kendt i verdenspressen med mange artikler i Daily Mail, The Daily Star, Fox News, Yahoo News, USA Today og i Australien, Tyskland, Rusland og USA. Jeg er kendt som 'verdens lækreste bedstemor,' skriver hun på sin hjemmeside.

