'Verdens lækreste' bedstemor: Nu sælger hun nøgenbilleder

Du skal smide 500 dollars for at se Gina Stewart nøgen

500 dollars om månenden.

Så meget koster et abonnement hos den australske bedstemor Gina Stewart, hvis man ønsker at se hende splitterravende nøgen.

Gina imødekommer også de følgere, som ikke har mulighed for at spendere 500 dollars (3285 kroner, red). Man kan nemlig købe topløse billeder af hende for 100 dollars (657 kroner, red).

Det skriver hun på sin Patreon.

Gina Swewart har fire børn og et barnebarn. Foto: Ritzau Scanpix

48-årige Gina skabte overskrifter i 2018, da hun deltog i skønhedskonkurrencen 'Maxim's Fitness', hvor hun slog tusindvis af smukke kvinder, der var halvt så gamle som hende. Gina Stewart nåede endda finalen.

Kort efter eksploderede hendes Instagram, hvor mere end 100,000 tusinde brugere valgte at følge hende. I skrivende stund har den australske skønhed 140,000 tusinde følgere.

I øjeblikket er Gina Stewart single, og hun har fire børn og et barnebarn. Det fik den britiske tabloidpresse til at døbe hende 'verdens lækreste' bedstemor.

Det er en titel, som hun er blevet meget glad for.

'Jeg er blevet kendt i verdenspressen med mange artikler i Daily Mail, The Daily Star, Fox News, Yahoo News, USA Today og i Australien, Tyskland, Rusland og USA. Jeg er kendt som ''verdens lækreste' bedstemor', skriver hun på sin hjemmeside.

Gina Stewarts mantra er, at man ældes med ynde. Hun lever også et meget sundt liv, hvor hun spiser økologisk og ikke drikker væske fra plastikbeholdere. Det skulle angiveligt hjælpe hende.

Nu overvejer hun også at få taget sine brystimplantater ud.