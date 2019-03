Verdens mest kendte dværg på løbehjul med sin datter

Peter Dinklage kendt fra tv-serien 'Game of Thrones' kører på løbehjul med sin seks-årige datter i New York

Den 49-årige amerikanske skuespiller Peter Dinklage er ekstrem hemmelig omkring sit privatliv, som han så vidt det er muligt, forsøger at holde uden for offentlighedens søgelys.

Men fredag eftermiddag var dog en undtagelse. Her trak han nemlig masser af opmærksomhed, da han sammen med sin otte-årige datter kørte rundt på et elektrisk løbehjul i New Yorks gader.

Far og datter er i øvrigt næsten lige høje. Peter Dinklage er dog stadig lidt højere end sin datter, som han fik sammen med sin kone, filminstruktøren Erica Schmidt. Men der går ikke mange år, før hans datter er vokset ham over hovedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Dinklage of Sophie Turner i en scene fra 'Game of Thrones'. Foto: Ritzau Scanpix.

Peter Dinklage har i øvrigt aldrig nogen sinde oplyst navnet på sin datter. Flere medier refererer dog til hende med navnet Zelig. Det har han dog offentlig sagt, er det forkerte navn, uden at han har oplyst hendes rigtige fornavn.

I 2017 fødte ægteparret i øvrigt endnu et barn. Men de har heller aldrig nogensinde oplyst køn eller navn på det barn.

Peter Dinklage blev verdens mest kendte dværg på grund af sin store rolle som selveste Tyrion Lannister i tv-serien 'Game of Thrones' Her er han bror til danske Nikolaj Coster-Waldaus karakter Jaime Lannister.

Den 49-årige Peter Dinklage bliver meget snart aktuel igen, når 'Game of Thrones' har premiere på ottende og sidste sæson på HBO Nordic den 15. april.