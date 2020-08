Verdens mest omtalte halskæde

Så snart billederne løb over tv-skærmen mandag aften, vidste smykke-designeren Chari Cuthbert, at hun var på vej mod det største øjeblik i sin karriere. Den unge designer fra Los Angeles så nemlig selveste Michelle Obama iført en såkaldte vote-halskæde, som Chari Cuthbert selv har designet.

- Jeg var på mit kontor, og jeg sad bare der, da min telefon gik fuldstændigt amok med beskeder. Og så begyndte jeg at græde, fortæller Chari Cuthbert til CNN. om det vigtige øjeblik hvor USA tidligere førstedame Michelle Obama var iført hendes halskæde i guld med bogstaverne V-O-T-E, mens hun holdt sin tale til Demokraternes nationale konvent.

Halskædens ord 'vote' er en opfordring til amerikanerne om at gå ned og stemme ved det kommende præsidentvalg i USA i november måned.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Her taler Michelle Obama ved Demokraternes nationale konvent i USA iført den nu meget eftertragtede vote-halskæde. Foto: Ritzau Scanpix.

For Chari Cuthbert, der har en lille smykkebutik i Los Angeles, er hele historien næsten det samme som at vinde i lotteriet. Salgstallene for den såkaldte vote-halskæde er nemlig eksploderet siden mandag aften, hvor Michelle Obama viste den frem for millioner af tv-seere i hele verden.

Halskæden, der bliver solgt online hos Bychari til en pris af 300 dollars - svarende til ca. 1900 kroner - blev nemlig i løbet af kun 12 timer efter Michele Obamas tale bestilt af næsten 2000 mennesker.

Chari Cuthbert sørgede også hurtigt for at lave en speciel hjemmeside for vote-halskæden, der har fået navnet 'Vote Necklage - Bychari'. Prisen er dog sat op for halskæden, der nu koster 2250 kroner.

Den unge smykkedesigner har gennem de sidste par dage øget sin medarbejderstab samt søgt hjælp fra andre smykke-designere i et forsøg på at tilfredsstille den nu store efterspørgsel på vote-halskæden, som det normalt tager 3-4 uger at fremstille. Chari Cuthbert lover dog, at hun vil forsøge at fremstille halskæden på kun to uger.

Bychari har også lagt et billede ud på firmaets Instagram med et billede af Michelle Obama, hvor Chari Cuthbert blandt andet skriver:

'Tak til Michelle Obama og hendes utrolige stylist Meredith Koop for denne mulighed, som man kun får en gang i livet. Vi håber, at alle vil lade deres stemmer blive hørt ved her til november at gå ned for at stemme'.