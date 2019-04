'Verdens mest sexede mand' gift

Et bryllup er hjerternes fest, men mange kvinders hjerter splintrede muligvis i tusinde stykker, da det kom frem, at den engelske skuespiller Idris Elba var blevet gift.

Det nyhed bringer flere internationale medier - heriblandt Vogue og TMZ.

Idris Elba blev fredag gift med modellen Sabrina Dhowre til et hemmeligt bryllup i Marokko, som varede i tre dage.

Parret havde været forlovet i et år, men nu kan de kalde sig for et ægtepar.

Det er dog tredje gang, at den eftertragtede engelske skuespiller er blevet gift.

Tilbage i november blev Idris Elba kåret som 'verdens mest sexede' af People Magazine.

I et interview med mediet fortæller han dette om sin nye titel.

- Jeg var sådan, 'Kom nu, det mener I ikke. Virkelig?', sagde den 46-årige skuespiller Idris Elba.

Titlen indebærer ikke kun et godt udseende, man skal også være venlig, generøs og have respekt over for kvinder.

Selvom Idris Elba har været meget glad for sin nye titel, så er det ikke bedste, som er sket for ham i sit liv.

- At være vidne til begge mine børns fødsler er det største, jeg nogensinde har oplevet, fortalte Idris Elba i interviewet med People Magazine, da han har den 16-årige datter Isan og den fire år gamle søn ved navn Winston, som begge er fra tidligere forhold.

People Magazine har kåret 33 mænd i årenes løb. Sidste år var det sangeren Blake Shelton, der fik titlen som verdens mest sexede mand.