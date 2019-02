Verdens rigeste mand i 2019: Så stor er hans formue

I januar måned blev det afsløret, at de ni rigeste mænd i verden har flere penge sammenlagt end de fire milliarder fattigste folk i verden.

Men hvem er egentlig den rigeste mand i verden netop nu?

Det er amerikaneren Jeff Bezos, der er direktør og stifter af verdensfirmaet Amazon.com, der har specialiseret sig i internethandel. I starten var firmaet en internet-boghandel, men i dag sælger de næsten alt mellem himmel og jord.

Allerede i juli måned blev Jeff Bezos kåret som den rigeste mand nogensinde i moderne tid, da hans formue ramte det svimlende beløb 150 milliarder dollars. Det svarer til - hold fast - 990 milliarder kroner.

Hans formue er dog faldet lidt siden juli-rekorden. I januar skrev Business Insider, at Jeff Bezos' netto formue var på 125 milliarder dollars, men det bliver anslået at hans netto formue netop nu er på 134 milliarder dollars svarende til 883 milliarder danske kroner.

Jeff Bezos har en netto formue på 883 millarder kroner.(Foto: AP)

Jeff Bezos ejer mindst seks store huse, to pragt villaer i Beverly Hills i Californien, to familie huse i Medina i staten Washington samt en gigantisk ranch i Van Horn i staten Texas, hvor han er vokset op.

Hans utrolige netto formue placerer ham langt foran Microsoft-giganten Bill Gates, der er den anden rigeste mand i verden, der skønnes at have en netto formue på 93 milliarder dollars. Men der er ingen tvivl om, at Bill Gates' formue ville have været meget større, hvis han ikke gennem velgørenhedsfonden 'Bill and Melinda Gates Foundation' havde doneret millarder af kroner væk til diverse godgørende formål.

Jeff Bezos ses her med sin kone MacKenzie. Parret skal nu skilles efter 25 års ægteskab. (Foto:

Skilsmissen kan koste dyrt

Efter at have været gift i 25 år blev det for nylig offentliggjort, at Jeff Bezos og hans kone MacKenzie skal skilles, og ingen ved på nuværende tidspunkt, hvilken økonomisk deling ægteparret vil lave. Men når det er faldet på plads, er det ikke sikkert, at Bezos stadigvæk er den rigeste mand i verden.