Verdens rigeste mand skilt: Efterlader vanvittigt beløb til eks'en

26 år - og så gik den ikke længere.

Skilsmissen mellem verdens rigeste mand, Jeff Bezos, og hans hustru, forfatteren MacKenzie Bezos, er nu officiel.

Det skriver MacKenzie Bezos på Twitter.

Her fortæller hun også, at Jeff Bezoz beholder 75 procent af parrets aktier i Amazon, som Jeff Bezos har stiftet.

'Jeg er taknemmelig for, at jeg har afsluttet processen med at blive skilt fra min ægtemand, Jeff, med støtte fra alle, som har rakt ud til os i venlighed, og jeg ser frem til den nye fase som forældre, der samarbejder, og venner. Jeg er glad for at have givet ham alle mine aktier i The Washington Post og Blue Origin og 75 procent af vores andele i Amazon - plus stemmeret over mine andele for at støtte hans fremtidige arbejde med de fantastiske firmaer. Jeg er spændt på mine egne planer, og jeg er taknemmelig for fortiden, ligesom jeg ser frem til, hvad der kommer som det næste', skriver hun på Twitter.

Selvom MacKenzie Bezoz opgiver en stor andel i de forskellige firmaer, bibeholder hun omkring fire procent af parrets andel i Amazon. Derfor forlader hun ægteskabet med Jeff Bezos med et klækkeligt beløb på omkring 36 milliarder dollars (svarende til omkring 239 milliarder danske kroner).

Jeff Bezos stiftede webshoppen Amazon i 1994. Foto: AP

Så taknemmelig

Jeff Bezos er ligesom MacKenzie Bezos gået til tasterne på sin Twitter-profil i forbindelse med skilsmissen. Her takker han sine venner og sin familie for at have været der for ham i den svære tid.

I opslaget sender han ligeledes en rørende hilsen til MacKenzie Bezos.

'Jeg er så taknemmelig for alle mine venner og min familie, som har rakt ud til mig med opmuntring og kærlighed. Det betyder mere, end I aner. MacKenzie mest af alle. Jeg er taknemmelig for hendes støtte og for hendes venlighed i processen, og jeg ser meget frem til vores nye relation som venner og samarbejdende forældre. I alt vores arbejde sammen er MacKenzies evner kommet til syne. Hun har været en ekstraordinær partner, allieret og mor. Hun er ressourcestærk, fantastisk og kærlig, og som vores fremtid skrider frem, ved jeg, at jeg altid vil lære fra hende', lyder det fra milliardæren på Twitter.

Fire børn

Parret mødte hinanden på Wall Street i 1992, hvor de begge arbejdede, og de blev gift i 1993. Sammen har de fire børn i alderen 13 til 18.

Jeff Bezos stiftede webshoppen Amazon i 1994 fra en garage i Seattle, og siden da er det gået støt opad. I dag har Amazon en markedsværdi på hele 796 milliarder dollars svarende til mere end fem billioner kroner. Til sammenligning var Danmarks bruttonationalprodukt i 2018 2,4 billioner kroner.

Erhvervsmediet Forbes anslår Jeff Bezos formue til at være 137,4 milliarder dollars. Det svarer til 890 milliarder danske kroner.

Banker Apple på plads: Nu er Amazon verdens mest værdifulde

Oprindeligt gjorde firmaet Amazon sig især i salg af bøger, men har nu udvidet og sælger alverdens ting og dimser, ligesom de har bygget adskillige varehuse, opkøbt supermarkedskæden Whole Foods og startet en streamingtjeneste.