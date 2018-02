Verdens vildeste bagdel: Trafikken stopper når hun går ned ad gaden

Eudoxie Yao bliver kaldt Afrikas svar på Kim Kardashian - og hun hævder selv, at hendes krop er fuldstændig naturlig - se her flere billeder af frodige Eudoxie

Den afrikanske kvinde Eudoxie Jao fra byen Abidjan i landet Elfenbenskysten lever i dag professionelt som model, og rejser rundt til diverse tv-shows og interviews i hele verden for at vise sin usædvanligt store bagdel frem.

Eudoxie påstår selv, at hendes usædvanlige timeglasfigur og enorme bagdel udelukkende skyldes gode gener, og hun hævder hårdnakket, at hun aldrig har fået en plastisk operation på sin krop.

- Jeg har aldrig, aldrig, aldrig fået en kosmetisk operation. Jeg har altid set sådan ud. De ældre kvinder i min familie har større bagdele end mig. Det er genetisk, siger Eudoxie Yao til Barcroft TV. Og flere britiske medier heriblandt Metro, Mirror, og Daily Mail har også bragt historien.

Eudoxie vejer 94 kilo, men har på ingen måde tænkt sig at gå på slankekur. Og på trods af af sin høje vægt er hun blev kaldt Afrikas svar på Kim Kardashian.

- Jeg er stor fan af Kim Kardashian. Jeg elsker hendes tøjstil. Jeg er også blevet sammenlignet med Kim Kardashian, og den måde hun lever på. Hun er helt sikkert en af mine helt store rollemodeller, siger Eudoxie.

Selv i sin egen by Abidjan vækker Eudoxie stor opmærksomhed, når hun går rundt i gaderne i sit eget kvarter.

- Trafikken stopper, når folk får øje på min bagdel. Nogle folk virker chokerede. Men de siger det aldrig direkte til mit ansigt, forklarer Eudoxie, der selv vil beskrive sin frodige krop som 'ultra sexet'.

@yaonice @yaonice Et opslag delt af EUDOXIE YAO (@eudoxieyao) den 18. Feb, 2018 kl. 8.10 PST

- Før hen handlede det for kvinder om, at man skulle være tynd. Men i dag virker det som om, at mænd er mere tiltrukket af kvinder med store kurver, siger Eudoxie, der på ingen måde med sit tøj skjuler sin frodige krop. Hun gør nemlig alt for at fremhæve den.

Eudoxie lægger ofte billeder af sig selv ud på sin instagram-profil, hvor hun har tæt på en halv million følgere. Og her optræder Eudoxie både i bikini og i undertøj. Hun er efterhånden blevet en stor kendis i Elfenbenskysten, og kan stort set ikke gå uden for sin dør, uden at folk stopper op og vil have taget selfies sammen med hende.

- I dag er jeg blevet en kendis. Jeg er en person, som folk taler om. Jeg rejser rundt til forskellige lande og optræder på tv og ved diverse arrangementer. Mine fans betragter mig som en stjerne, siger Eudoxie.

Det har dog været svært for Eudoxie at finde en kæreste på grund af sine store former, og den tiltrækning, der følger med dem.

- Der er mange mænd, der er lidt bange for mig. Men der er også mange mænd, der drømmer om at se mig og være sammen med. Og når de ser mig, kan de ikke skjule deres glæde. Alle typer mænd tiltrækkes af mig, siger Eudoxie til Barcroft TV.