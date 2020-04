Verdens yngste milliardær for andet år i træk

Kylie Jenner er for andet år i træk blevet kåret til at være verdens yngste milliardær

22-årige Kylie Jenner, der blandt andet er kendt for sit makeup-mærke, 'Kylie Cosmetics', er for andet år i træk af Forbes blevet kåret til at være verdens yngste, der har skabt sin egen milliardformue.

Ud over at være kendt for sit makeup-mærke blev hun oprindeligt kendt af at medvirke i det populære reality-show 'Keeping Up With the Kardashians' sammen med sin familie.

I november 2019 solgte hun 51 procent af sin virksomhed til firmaet Coty inc. for intet mindre end 600 millioner dollars, hvilket svarer til fire milliarder danske kroner. Aftalen har sikret hendes virksomhed, Kylie Cosmetics, en værdi på 1,2 milliarder dollars i dag, hvilket svarer til omkring otte milliarder danske kroner.

- Jeg forventede ikke noget. Jeg kunne ikke forudse fremtiden. Men anerkendelsen føles virkelig god. Det er et klap på skulderen, har Kylie Jenner udtalt til Forbes.

Kylie Jenner ejer selv de resterende 49 procent af virksomheden, og når man lægger hele hendes formue sammen, betyder det, at hun er én ud af 2095 personer i verden, der ejer så stor en formue.

I skrivende stund er der kun ti milliardærer i verden, der er under 30 år. Syv af de ti personer er milliardærarvinger, og de resterende tre har selv skabt deres egen.

Ud over Kylie Jenner er det John Collison, der har stiftet Stripe, og Evan Spiegel, der er medstifter af Snapchat, som har skabt deres egen milliardformue. De er begge 29 år, hvilket er syv år ældre end Kylie Jenner.

Jenner startede sit makeup-imperium tilbage i 2014, hvor hun lancerede 15.000 'lip kits' bestående af en læbestift og en lipliner, der blev udsolgt inden for det første minut.

Et par måneder senere lavede hun 500.000 sæt i seks forskellige nuancer.

Salget af virksomheden eksploderede grundet selvpromovering på de sociale medier. Kylie Jenner solgte alt på sin egen hjemmeside indtil slutningen af 2018, hvor hun lavede en aftale med Ulta Beauty om at forhandle hendes produkter på butikkens hylder.