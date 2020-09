Verdensberømt hitmager i økseangreb

Rapperen silento er sigtet for at have angrebet to personer med økse i deres hjem

Den amerikanske rapper Silento, der står bag megahittet 'Watch Me (Whip/Nae Nae)', gik torsdag ind i et ulåst hus i Valley Village-området i Los Angeles og angreb to fremmede.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Da han kom ind i huset, skulle han ifølge anklagen have svinget en økse mod de to beboere i huset, før det lykkedes dem at pacificere ham.

Silento, hvis borgerlige navn er Richard Lamar Hawk, er nu sigtet for overfald med et dødbringende våben. Han er nu fængslet, og kautionen er sat til 105.000 dollars, svarende til cirka 660.000 danske kroner.

Det umiddelbart umotiverede angreb fandt sted, mens rapperen var prøveløsladt efter at have begået en anden forbrydelse i Orange County.

Rapperen skal for retten fredag. Hvis han bliver dømt, står han til en dom på maksimalt seks års fængsel.

Silento blev verdenskendt med hittet 'Watch Me (Whip/Nae Nae)'. Musikvideoen til hittet gik viralt på YouTube på grund af den særprægede dans.