Verdensberømt professor var tæt på at dø

Den 57-årige Jordan B. Peterson, der er en verdenskendt forfatter og professor i psykologi, har gennem det sidste års tid levet i et sandt helvede, hvor han flere gange var ved at miste livet.

- Han har været tæt på at dø flere gange. Netop nu kan han hverken skrive eller gå ordentligt. Men han har heldigvis fået sin humor tilbage, siger datteren Mikhaila Peterson til mediet National Post

Hun har også lagt en video ud på YouTube, hvor hun fortæller om sin verdensberømte fars sygdom.

Det skriver flere medier heriblandt The Star og National Post

Mikhaila Peterson fortæller her på YouTube, at hendes far Jordan B. Peterson har været død syg i næsten et helt år. (Foto: Privatfoto)

Jordan B. Petersons er verdensberømt for sine videoer på YouTube, hvor han angriber politisk korrekthed samt ideer fra den postmoderne radikale venstreorienterede ideologi, som han selv siger, han afskyer.

Han har udgivet to bøger 'Maps of Meaning: The Architecture of Belief' samt '12 regler for livet: En modvægt til kaos'. Sidstnævnte bog blev et stort hit i hele verden og er solgt i mere tre millioner eksemplarer.

Gennem det sidste års tid har der været relativt tavst omkring den kendte canadiske professor. Men nu forklarer datteren Mikhaila Peterson hvorfor i sin nye YouTube-video:

- Sidste år har været en helvede for min far, fortæller Mikhaila og afslører herefter følgende:

- Min far fik for nogle år siden recept på benzodiazepin mod angst i forbindelse med, at han havde fået en ekstremt alvorlig autoimmun reaktion på mad. Han tog medicinen som foreskrevet. Vi var ikke bange for, at han skulle udvikle en fysisk afhængig før i april måned sidste år, hvor min mor blev diagnosticeret med terminal kræft. Herefter øgede min far sin dosis af benzodiazepin, forklarer Mikhaila Peterson og tilføjer:

- Det blev hurtigt klart, at min far i den forbindelse oplevede en paradoksal reaktion på medicinen. Det vil sige, at benzodiazepinen virkede direkte modsat i forhold til, hvordan den skulle virke.

- Det værste symptom for far var akatisi.(ubehagelige følelser af indre rastløshed, der viser sig ved en manglende evne til at sidde eller stå stille - red.). Det blev så alvorligt, at min far også fik selvmordstanker, fortæller Mikhaila om sin far, der gennem de sidste otte måneder har lidt af voldsom angst på grænsen til panik-anfald.

Jordan B. Peterson havde udviklet en voldsom afhængighed af benzodiazepin, der havde ekstreme følgevirkninger. Familien opsøgte derfor flere nordamerikanske sygehuse for at få ham behandlet tilfredsstillende - dog uden held. Derfor søgte familie tid sidst hjælp og behandling på et russisk hospital, hvor Peterson i en hel måned blev indlagt på en afvænningsklinik.

- Min far lå i koma i otte dage og havde de mest frygtelige abstinenser, jeg nogensinde har læst om eller hørt om. Han døde næsten af de ting, han blev udsat for af sygehusvæsenet i Nordamerika siger Mikhaila Peterson og tilføjer:

- Der er lang vej til, at han er rask igen. Han lider af neurologiske skader efter indtaget af benzodiazepin. Vi håber dog, at det er midlertidigt.

- Min far tager antikonvulsiv medicin og kan hverken gå ordentligt eller skrive på computer. I sidste uge kunne han ikke engang sidde op uden hjælp. Og forrige uge kunne kan hverken tale eller røre sig, fortæller Mikhaila Peterson, der dog siger, at hendes far nu er i bedring og har fået sin humor tilbage.