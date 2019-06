Verdensberømt sangerinde melder afbud til festival

Hvis du er i Island og havde set frem til hovednavnet Rita Ora til weekendens Secret Solstice Festival, så bliver du skuffet.

Den verdenskendte sangerinde har torsdag meldt afbud på grund af en brystinfektion.

Der er tale om en tilbagevendende infektion, og sangerinden har derfor lyttet til sin læge og valgt at tage den med ro og fokusere på sit helbred.

- Jeg er meget ked af, at skulle informere alle, der deltager i Solstice i Island, at jeg ikke er i stand til at optræde som planlagt, skriver hun på Instagram i en besked til sine fans.

Samtidig åbner hun op for, at hun kan spille på festivalen næsten sommer.

