Verdenskendt brystbombe i sorg: - Han snød mig i to år

I et følsomt opslag på det sociale medie Instagram fortæller baben Pamela Anderson, at hendes kæreste har været hende utro, og at de to er gået fra hinanden

'Jeg er blevet svindlet'.

Sådan skriver skuespiller og model Pamela Anderson i et følsomt opslag på det sociale medie Instagram.

Hun henviser til forholdet med den 33-årige fodboldspiller Adil Rami, som hun har været sammen med i de sidste to år.

'De sidste to år af mit liv har været en stor løgn. Jeg blev svindlet til at tro, at vi var 'meget forelskede'. Jeg er knust over at finde ud af, de sidste par dage, at han levede et dobbeltliv', skriver hun.

Adil Rami spiller fodbold for Marseille, hvor han er forsvarsspiller. De to blev sidst set på et billede sammen 9. juni.

'Han plejede at joke med andre fodboldspillere, der havde kærester nede af vejen i lejligheder tæt på deres koner. Han kaldte de mænd for monstre. Men det her værre. Han løj for alle. Hvordan er det muligt at kontrollere to kvinders hjerte og hjerne på denne måde? Jeg er sikker på, at der var flere. Han er et monster. Hvordan kunne jeg have hjulpet så mange mennesker, men ikke være klog nok til at hjælpe mig selv', afslutter hun opslaget.

Ingen reaktion

Adil Rami har endnu ikke reageret på opslaget fra Baywatch-stjernen.

De to flyttede sammen til Frankrig, hvor fodboldspilleren arbejder.

Tidligere har der været rygter om, at de to var gået fra hinanden, men det er angiveligt først nu, at det er officielt slut mellem parret.

