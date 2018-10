Verdenskendt dj lejer helt stadion til to-årigs fødselsdag

DJ Khaled forstår at fejre sin søns fødselsdag med manér. Han har lejet baseballstadion med plads til over 35.000 tilskuere

Man bliver kun to år en gang i livet, og DJ Khaleds søn Asahd vil nok huske sin fødselsdag ganske godt.

Farmand, hvis borgerlige navn er Khaled Mohamed Khaled, har nemlig stablet et karneval på benene i anledning af sønnens to-års fødselsdag.

Marlins Park, der har plads til 36.742 tilskuere og normalt er hjemmebane for baseballholdet Miami Marlins, er blevet lejet.

Det skriver TMZ.

42-årige DJ Khaled, der har lavet store hits sammen med blandt andet Justin Bieber, Rihanna og Drake, havde sørget for en karrusel og et pariserhjul, og det fik sønnike til at trække smilebåndet.

Ikke første gang

På Instagram har DJ Khaled slået en video op, hvor han viser sin begejstret søn rundt på Marlins Park.

DJ Khaled har annonceret på Instagram, at festivalen til ære for sønnen Asahd er en del af lanceringen af fonden 'We launch the best foundation' som skal hjælpe børn rundt om i verden.

Det er ikke første gang, at DJ Khaled overrasker sønnen. Til Asahds et-års fødseldag havde dj'en lejet sangeren P. Diddy på LIV natklub.

Sønnen har faktisk først fødselsdag 23. oktober, men man kan vel aldrig starte for at tidligt med at fejre.

Det store spørgsmål er nu, om DJ Khaled kan overgå sig selv, når Asahd fylder tre år.

