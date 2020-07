Verdenskendt filminstruktør død

Den prisbelønnede britiske filminstruktør Alan Parker døde her til morgen i en alder af 76 år efter længere tids sygdom.

Parker er en af Storbritanniens mest berømte filminstruktører nogensinde. Han har stået bag verdenskendte film som 'The Commitments', 'Bugsy Malone', 'Evita', 'Fame', 'Birdy', 'Missisippi Burning' og 'Angel Heart'. Han har sammenlagt vundet ti Oscars, ti Golden Globes samt 19 britiske Bafta-priser.

Det skriver flere medier, heriblandt Screen Daily og Hollywood Reporter.

En talsmand for Alan Parker har også over for det britiske medie The Mirror bekræftet dødsfaldet.

Herunder et udsnit af billeder fra nogle af mest Alan Parkers berømte film:

Gangstere i aktion i filmen 'Bugsy Malone'. Pr-foto

Gene Hackman og Willem Dafoe i 'Mississippi Burning' fra 1988. Pr-foto