Verdenskendt kvindelig rapper overrasker i Paris

Den verdenskendte 26-årige amerikanske rapper Cardi B er ekspert i at gøre opmærksom på sig selv. Normalt sker det gerne ved at optræde mere eller mindre afklædt. Men i weekenden under modeugen i Paris gjorde hun lige det modsatte. Hun fik nemlig masser af opmærksomhed ved at være iklædt næsten alt for meget tøj. Og selve hendes ansigt var også dækket.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og Elle

Det er sådan her, vi normalt kender Cardi B. Fræk og forførende. En kvinde, der elsker at vise hud. (Foto: Ritzau Scanpix)

Cardi B sørgede oven i købet for at opmærksomheden blev endnu større ved at få filmet en video af sig selv i det heldækkende blomster-outfit foran selveste Eifel tårnet i Paris. Den mærkværdige påklædning er i øvrigt designet af modeskaberen Richard Quinn.

I videoen siger Cardi B følgende:

'Jeg har hørt, at i har savnet mig under modeugen i New York. Men nu er jeg her for at servere tingene for jer 'motherfuckers'. Sørg lige for, at jeg ikke bliver ramt af en bil. Jeg kan nemlig ikke se noget.'

Cardi B's usædvanlige påklædning har skabt stor opmærksomhed på de sociale medier, især på Twitter. Her har folk sammenlignet rapperens bizarre tøj med et bruseforhæng. Nogle mener også, at det specielle tøj ville passe perfekt til karakteren Mrs. Doubtfire i filmen af samme navn fra 1993, hvor Robin Williams spillede hovedrollen som en mand, der klæder sig ud som en kvinde.

Her er en meget afklædt Cardi B, som vi normalt kender hende. (foto:Aria Isadora/BFA/REX)