Verdenskendt modeblad: Hollywood-stjerne hemmelig gift

House of Cards-stjernen Robin Wright er angiveligt blevet gift med franskmanden Clement Giraudet i forbindelse med en lille bryllups-ceremoni i det sydlige Frankrig - det skriver verdenskendt modeblad

'Hvilken overraskelse! Den 11. august sagde skuespillerinden Robin Wright "ja" til sin franske kæreste Clement Giraudet i forbindelse med en ultra-hemmelig bryllupsceremoni.'

Det skriver flere medier heriblandt det internationale modemagasin Vogue samt WMagazine

Robin Wright og Clement Giraudet, der er chef for VIP-relationer i modefirmaet Sant Laurent, blev først gang set sammen under modeugen i Paris i september 2017. Men i lørdags blev de ifølge flere medier gift i byen La Roche-sur-le-Buis i regionen Drome i den sydøstlige del af Frankrig. Det var i øvrigt et lille intimt bryllup. hvor kun den nærmeste familie og de nærmeste venner var inviteret.

Robin og Clement blev angiveligt gift ved en hemmelig ceremoni i lørdags. (Foto: All Over Press)

Robin Wright og Clement Giraudet har endnu ikke offentligt talt om deres bryllup. Men nyheden om det festlige bryllup blev angiveligt afsløret af Robin Wrigths egen datter Dylan Penn, som hun fik sammen med sin eksmand, skuespilleren Sean Penn. Dylan Penn lagde nemlig en festlig video ud på sin instagram dagen efter det angivelige bryllup, hvor man ser en lille flok dansende mennesker, der hygger sig til musikken fra et latino-inspireret live-band.

Til billedet skrev Dylan Penn kort og godt: 'Bryllups vibrationer'.

Weddin vibes Et opslag delt af Dylan Penn (@iamdylanpenn) den 12. Aug, 2018 kl. 3.07 PDT

På en af Robin Wrights fan-sider på Instagram er der også dukket et billede op, hvor man ser Robin Wright omfavne Clement iført en smuk hvid kjole. På teksten til billedet står der: 'De bedste ønsker til det mest vidunderlige par. Tillykke. Og under tekstens hashtag står der blandt andet #kærlighed for evigt, #kærlighedsfugle og #bryllup.

Verdensstjernen Sean Penn dannede i mange år par med Robin Wriight De var et af Hollywoods superpar. (Foto: All Over Press)