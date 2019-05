Verdenskendt model smider tøjet i protest

27-årige Emily Ratajkowski er yderst utilfreds med, at den amerikanske stat Alabama nu forbyder abort for kvinder, som er blevet gravide grundet voldtægt eller inscest.

Det har nu fået den engelske model til at smide klunset for at sprede budskabet om, at kvinder bestemmer over deres egen krop.

Nu har hun delt billedet på sin Instagram.

(se billedet nedenunder)

Den nye lov, som går under navnet 'HB 314, blev vedtaget i Alabama med 25 stemmer for og seks i mod. De 25 stemmer stammer angiveligt fra 25 hvide gamle mænd, som modellen beskriver dem som.

Loven vil træde i kraft i løbet af seks måneder, og hvis læger på nogen som helst måde vil bistå gravide kvinder med en abort efter voldtægt eller inscest, så er straffen op til 99 år bag tremmer.

Under billedet skriver Emily Ratajkowski blandt andet:

'Sidste weekend stemte 25 hvide gamle mænd imod abort i Alabama, selvom kvinderne er gravide efter en voldtægt eller inscest. Disse magtfulde mænd pålægger deres vilje på kvinders kroppe, så de kan opretholde patriarkatet', skriver hun.

Det er ikke første gange, at den engelske model har været ude med riven, når det handler om kvinders rettigheder.

Da den amerikanske dommer Brett Kavanaugh blev nomineret til den yderst anerkendte stilling som landets højesteretsdommer, marcherede hun sammen med mange andre kvinder i protest mod ham.

Brett Kavanaugh var nemlig anklaget for at have seksuelt krænket en kvinde ved navn Christine Blasey Ford.

