Verdenskendt model viser voldsomme strækmærker

Den 32-årige verdensberømte amerikanske plus size-model Ashley Graham der for nøjagtig en måned siden fødte sin søn Isaac, har siden 18. januar, hvor hun fødte sin søn, lagt billeder ud på Instagram, så hendes mere end 10 millioner følgere kan følge med i, hvordan fødslen har påvirket hendes krop, og hvor begejstret hun er over at være nybagt mor.

Sidste skud på stammen er et billede hun i går lagde op på sin Instagram, hvor hun viser de voldsomme strækmærker, hun har fået i forbindelse med graviditeten og fødslen af lille Isaac.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Metro.

Til billeder skriver Ashley Graham: 'Den samme mig, men nogle få nye historier'.

Det er ganske normalt at få strækmærker i forbindelse med en graviditet. Både Mænd og kvinder kan i øvrigt også få strækmærker i forbindelse med vægttab eller vægtøgning.

Ashley Graham, der i flere år som plus size-model har været et forbillede for kvinder, der er lidt overvægtige, holder netop nu på grund af fødslen en pause i sin karriere. Hun bød i øvrigt sammen med sin ægtemand Justin Erwin sin søn velkommen til verden ved hjælp af en såkaldt vandfødsel i parrets hjem i New York.

Ashley har også lagt billeder ud, hvor hun viser, hvordan hverdagen har forandret sig for hende som mor for en lille baby-søn. Det viser hun blandt andet med et billede, hvor hun sidder og drikker kaffe, mens hun ammer sin søn.

I sin podcast Pretty Big Deal har Ashley Graham også udtalt sig om fødslen og det at blive mor:

'Jeg vil gerne sige, at efter at jeg fødte mit barn naturligt, og at jeg følte alle ting, så føler jeg nu, at der intet er, som jeg ikke kan gøre. Der er ingen udfordringer, hvor jeg vil sige: Åh. Det er altså for hårdt. Det kan jeg ikke klare, siger Ashley Graham og tilføjer: Jeg gik igennem en seks timer lang naturlig fødsel.

Ashley Graham har også lagt et opslag ud, hvor hun taler om engangs-bleer til voksne.

'Ræk hånden i vejret, hvis du ikke vidste, at du også ville skifte dine egne bleer. Efter alle disse år i modebranchen ville jeg aldrig have gættet, at engangs underbukser ville blive min foretrukne beklædningsgenstand. Men sådan er det altså nu. Der er aldrig nogen, der taler om de faser af helbredelse, som nye mødre skal gennemgå. Jeg ønsker at vise jer alle, at det hele ikke kun er regnbuer og sommerfugle.'