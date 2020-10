Verdenskendt modeskaber død med coronavirus

Kenzo Takada er død i en alder af 81 år, efter han for nylig blev smittet med coronavirus og indlagt

Kenzo Takada er død. Den 81-årige modedesigner blev for nylig smittet med coronavirus, og søndag døde han på sygehuset American Hospital of Paris i Neuilly-sur-Seine.

Det bekræfter en talsmand for modeskaberen ifølge RT og det franske nyhedsbureau AFP.

Kenzo Takada blev født i Japan, men i 1964 flyttede han til Paris, hvor han stiftede brandet Kenzo, som blandt andet står bag tøj, skønhedsprodukter og parfumer.

En storsmilende Kenzo Takada modtog i 2016 den franske fortjenestesorden Æreslegionen. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Kenzo blev i 1993 solgt til LVMH, og seks år senere fortalte Kenzo Takada, at han ville trække han sig tilbage fra modebranchen for i stedet at forsøge sig med en karriere i kunstverdenen.

Han stoppede dog ikke helt med mode alligevel. I januar i år startede han livsstilsbrandet K3, der blandt andet laver møbler og andre ting til hjemmet.

Men det firma får Kenzo Takada altså ikke lov til at udvikle videre.