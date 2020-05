Verdenskendt mor og datter så ikke hinanden i tre år

Den i dag 57-årige Hollywood-stjerne Demi Moore var en meget populær filmstjerne i 1990'erne, hvor hun gjorde sig bemærket i kendte film som 'Ghost', 'Indecent Proposal', 'G.I. Jane' og 'Striptease'. Hun var i stort set samme periode gift med den amerikanske action-stjerne Bruce Willis fra 1987 til år 2000, hvor parret blev skilt.

Se også: Stjerne-par skilt i år 2000: Fans amok over nyt billede

Ægteparret fik sammen tre døtre, 31-årige Rumer, 28-årige Scout og 26-årige Tallulah. I anledning af mors dag for nylig lagde den yngste datter, Tallulah Willis, et opslag ud på Facebook, hvor hun forklarede om sit tidligere anstrengte forhold til sin mor, hvor hun oven i købet afslører, at hun på et tidspunkt ikke så sin mor i hele tre år, mens Demi Moore var i et forhold med Hollywood-stjernen Ashton Kutcher.

Artiklen fortsætter under billedet

I teksten til det kærlige billede af mor og datter skriver Tallulah Willis blandt andet følgende:

'Jeg talte ikke med min mor i næsten tre år, og gennem den ulykkelige tid ville den dag (mors dag, red.) forvandle mig fra fragmenterede stykker til absolut støv. Jeg husker, at jeg begyndte at græde, da jeg kørte til mit arbejde og i radioen hørte en reklame, der muntert anbefalede en parfume, som enhver mor ville elske. Jeg fordøjede hele fejringen af denne dag som en svag ufølsomhed overfor min smerte og min historie.'

Således skriver Tallulah og fortsætter i en meget mere positiv tone:

- Min historie har ændret sig. Gennem en metamorfose af selvreflektion og evne til at tilgive blev de tre år ikke til en evighed. Taknemmeligheden for den sandhed har aldrig mistet sin styrke.

I dag har Tallulah et virkelig godt forhold til sin mor Demi Moore. Hun beskriver det selv som magnetisk.

Demi Moore med sin datter Tallulah. I dag har de det virkelig godt sammen. Foto: Getty Images.