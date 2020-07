Verdenskendt musiker anholdt

Den 41-årige bas-guitarist Mickey Madden fra det verdenskendte pop/rockband Maroon 5, er blevet anholdt af politiet og sigtet for såkaldt husspektakel. Det vil sige vold, der er begået i hans eget hjem.

Politiet i Los Angeles har bekræftet anholdelsen til Page Six i New York Post, hvor det fremgår, at Mickey Madden efterfølgende blev foreløbigt løsladt mod en kaution på 50.000 dollars svarende til ca. 330.000 kroner. Politiet har dog ikke afsløret identiteten på den person, der har været offer i sagen.

En talsmand for Maroon 5' har udtalt følgende:

'Vi er helt knust over denne skuffende nyhed. Efterhånden som vi har fået flere oplysninger i sagen, kan vi oplyse, at vi tager det her meget alvorligt. Netop nu tillader vi, at alle involverede i sagen får plads til rede tingene ud'.

Mickey Madden har endnu ikke udtalt sig i den verserende sag.

Det skriver flere medier heriblandt Variety og The Guardian

Marron 5 under koncert i 2017. Fra venstre: P.J. Morton, Jesse Carmichael, Adam Levine, Mickey Madden og James Valentine. Foto: Shutterstock

Mickey Madden blev også anholdt tilbage i 2016 for angiveligt at have givet en lille pose kokain videre til en mand i en bar i New York. Det nægtede han.

Sigtelsen blev senere frafaldet. Men Madden aftjente en dags samfundstjeneste i forbindelse med sagen.

Den 41-årige bassist er en af grundlæggerne af Maroon 5, der blev skabt i 2002.

Med fem album i træk nåede gruppen enten en førsteplads eller andenplads på hitlisten i USA.

De har også udgivet fire singler, der gik helt til tops: 'Girls Like You', 'Makes Me Wonder', 'One More Night' og 'Moves Like Jagger'.