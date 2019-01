Verdenskendt popband får lavet t-shirts til slaveløn

Syersker modtager tre kroner i timen for at producere een t-shirt, der koster 165 kroner at købe

Det britiske popband Spice Girls blev søndag ramt af en pinlig skandale.

For de t-shirts, som bandet selv har bestilt til et velgørende arrangement, viser sig nu at være produceret under slavelignende forhold i Bangladesh.

Her har avisen The Guardian opsporet både fabrikken og de ansatte, der syede den særlige t-shirt med hashtagget #IWannaBeASpiceGirl på forsiden. På dansk: jeg vil være en Spice Girl.

Forholdene på tøjfabrikkerne i Bangladesh har tidligere været under kritik. Lønnen og arbejdsforholdene i den aktuelle sag beskrives dog som noget af det værste, landet har oplevet. Foto: Manish Swarup/Ritzau Scanpix

50 timers arbejdsuge

T-shirten blev solgt til det britiske velgørenhedsarrangement Comic Relief for 165 kroner. Men det var kun 98 kroner, der vandrede videre til velgørenhed. Resten endte hos Spice Girls og deres leverandør.

Ifølge avisen var prisen for de enkelte t-shirts dog ikke i nærheden af overskuddet på 67 kroner. De er nemlig produceret af ansatte, der må nøjes med tre kroner i timen for en arbejdsuge, der i nogle tilfælde overstiger 50 timer.

Samtidig fortæller de ansatte, hvordan de bliver verbalt overfaldet af cheferne på fabrikken, hvis de ikke arbejder hurtigt nok.

Udenrigsministeren i Bangladesh, Mohammed Shahriar Alam, er medejer og stifter af det firma, der nu er under anklage for grov underbetaling af de syerske, der lavede t-shirts til Spice Girls. Foto: Salvatore Di Nolfi/Ritzau Scanpix

Snydt af underleverandør

Og det er ikke alene bandets stjernestatus og millionindtjening, der gør sagen pinlig.

De mange t-shirts havde nemlig til formål at sætte fokus på den forskelsbehandling, som kvinder oplever på arbejdsmarkedet. Og det er netop kvinder, der har syet t-shirten til slaveløn.

I dag beklager både Spice Girls og Comic Relief sagen dybt. Ifølge en talsmand for bandet er det en underleverandør, der uden deres viden har skiftet den oprindelige producent ud med den billige fabrik i Bangladesh.

Bandet opfordrer nu underleverandøreren til at give sit overskud til velgørenhed, ligesom Spice Girls lover at betale pengene tilbage til de købere, der ikke vil have t-shirten alligevel.