Verdenskendt pornostjerne 'punkteret' i usandsynlig ulykke: Nu skal hun opereres

Den tidligere pornostjerne Mia Khalifa er stor fan af ishockeyklubben Washington Capitals. Tidligere på året kom hun ud for en ulykke, da hun fulgte sine helte

Det må have været med lidt malurt i bægeret, at Mia Khalifa kunne fejre Washington Capitals' Stanley Cup-sejr tidligere på året.

Til en af play-off kampene kom en puck, som hun selvfølgelig har gemt, på afveje med over 100 kilometer i timen og punkterede hendes venstre brystimplantat.

Det fortæller hun til Daily Star.

Her poserer sportsværten med pucken, der punkterede hendes venstre bryst. Foto: Jam Press

- Jeg sad bag glasset i forbindelse med en kamp, og så kom pucken flyvende over glasset, så jeg kunne ikke at gøre noget, siger hun.

Mia Khalifa blev noget chokeret, men holdt efterfølgende stædigt fast i sit venstre bryst.

- Jeg tog fat om brystet og ville ikke slippe, fordi jeg følte, at hvis jeg gjorde, ville der være blod overalt, erindrer hun.

Nu fortæller hun så, at hun bliver nødt til at få foretaget en operation som følge af uheldet.

- Mit bryst er lidt punkteret nu, så jeg bliver nødt til at få det ordnet i løbet af næste år.

Har oplevet større smerte

Selvom oplevelsen kan lyde noget smertefuld, er hun mere end lykkelig for at det skete. Det er der en helt speciel grund til.

- Jeg fik lov til at tage pucken med hjem. Det er den vildeste souvenir en hockey-fan kan få: en kamp-puck som rammer dig, lyder det fra den amerikansk-libanesiske skønhed.

Her ses hun på sidelinjen til en Washington Capitals kamp. Foto: Jam Press

Da hun blev spurgt, hvorvidt det var det mest smertefulde hun nogensinde havde været ude for, var hun hurtig til at affeje med et rigtigt fan-svar.

- Jeg har set mit hold (Washington Capitals, red.) tabe før - og det er meget mere smertefuldt.

I starten af sommeren var Mia Khalifa på besøg i København, som i den grad imponerede den barmfagre sportsvært.

Foto: Jam Press

