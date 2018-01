Verdenskendt realitystjerne i vild forvandling

Kris Jenner, der er kendt fra det amerikanske realityprogram 'Keeping up with the Kardashians', overraskede onsdag sine fans, da hun på det sociale medie Instagram lagde et billede op af sig selv med et helt nyt look.

Hun har nemlig valgt at farve sit hår plantinblond.

Til billedet af sin forvandling giver Kris Jenner udtryk for, at hun er glad for at være tilbage på arbejde igen efter juletiden.

- Anden januar, tilbage til arbejdet!, skriver hun, mens hun kvitterer med hashtaggene MotherDaughterTuesday og happynewyear2018. Samtidig sender hun en kærlig hilsen til frisøren, der har ordnet hendes hår.

Du kan se Kris Jenners nye look herunder:

Ligner Kim Kardashian

På Instagram vælter det ind med reaktioner på den kendte tv-personligheds nye look. Her påpeger flere, at hun nu til forveksling ligner sin datter Kim Kardashian, der også har farvet sit hår i en lys, blond farve.

Se også: Viser bulen frem som bevis

- Du prøver at ligne Kim. Du skal bare være dig selv, Kris, skriver en kvinde.

- 'Oh my god'. Hun ligner Kim, skriver en anden kvinde, mens en tredje fortsætter:

- Jeg var nødt til at kigge på billedet en ekstra gang, fordi jeg var overbevist om, at det var Kim. Er alle Kardashians bare 'copy-cats'. De bliver alle blonde.

Her kan du se, hvordan Kim Kardashian ser ud med sit blonde hår:

Cherry Blossom heaven Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 26. Nov, 2017 kl. 10.01 PST

Selvom flere fans hylder Kris Jenners nye hår, så er flere også skeptiske og mener, at den blonde farve får Kris Jenner til at se ældre ud end det mørke hår, hun havde tidligere.

Sådan så Kris Jenner ud inden sin forvandling. Foto: All Over Press

Brystbombe erkender: Det er frustrerende

- Jeg håber det her er en paryk, for du ser meget yngre ud med det mørke hår, skriver en kvinde, mens en anden tilføjer:

- Jeg elsker dig, Kris, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, at det blonde hår får dig til at se gammel ud, men du er smuk, uanset hvilken hårfarve du vælger.

Hvad synes du om håret? Giv din stemme herunder: