Verdenskendt skuespiller afslører: Lider af uhelbredelig sygdom

Det var en noget chokeret forsamling, der så på, da den 82-årige skuespiller Alan Alda afslørede til CBS, at han er blevet diagnosticeret med sygdommen Parkinsons for tre et halvt år siden.

Han har først valgt at stå frem med sin sygdom nu efter, at han har oplevet de fysiske tegn på sygdommen er blevet stærkere.

- Jeg har haft et rigt liv, fortalte Alda om de tre et halvt år, han allerede har levet med sygdommen.

Veninde forsøgte at beskytte indlagt popstjerne: - Ingen sirener, tak!

Vil ikke have en trist historie

Han fortæller, at han har fået lov til at lave al det, han gerne ville, men nu vil han gerne stå frem, så hans historie ikke ender med at blive præsenteret som trist.

- Jeg har spillet skuespil, jeg har talt ved forsamlinger, jeg har hjulpet Alda Center for kommunikation og videnskab ved Stony Brook Universitet, sagde han og fortsatte.

- Jeg har startet denne her nye podcast, og jeg har lagt mærke til, efter jeg har været meget på tv de sidste par uge for at snakke om podcasten, at jeg kunne se min tommelfinger ryste i nogle af optagelserne, og jeg tænkte, at nu var det nok kun et spørgsmål om tid før nogen lagde mærke til, og lavede en historie om det på en trist måde, men det er slet ikke der, jeg er, afsluttede han historien med.

Se også: Skuespiller efter ulykken: - Jeg forstod, at der var sket noget forfærdeligt

Ingen kur

Alan Alda har både været på skærmen som skuespiller i tv og film. Han er bedst kendt for sin rolle i tv-serien 'M*A*S*H', hvor han spiller Kaptajn 'Hawkey' Pierce.

Der findes endnu ikke en kur mod Parkinsons, og nervesygdommen bliver kun værre, som tiden går. Folk, der lider af Parkinsons, oplever tit de fysiske symptomer som langsomme bevægelser, muskelstivhed og rysten.

Skuespilleren Michael J. Fox har også stået offentligt frem med, at han lider af sygdommen. Han blev diagnosticeret allerede som 29-årig.

Stripper-stjerne indrømmer: - Jeg undervurderede 'mor-tingen'