Verdenskendt skuespiller blev smidt ud af værtshus i New York

Jon Snow-skuespilleren fra Game of Thrones kom i skænderi omkring et billard-bord og blev korporligt smidt ud af et værtshus

Når Jon Snow i tv-serien 'Game of Thrones' bliver truet eller kommer i voldsomt klammeri trækker han normalt sit lange sværd og kæmper sig ud af problemerne. Men da den 31-årige Jon Snow-skuespiller Kit Harrington i går besøgte en bar i New York, blev han korporligt smidt ud af værtshuset 'Barfly' af nogle hærdebrede udsmidere.

Det skriver adskillige medier heriblandt Mirror og TMZ, Sidstnævnte har i øvrigt en video af episoden.

Du kan se billederne af den berusede Jon Snow her i den britiske avis The Mirror.

Skide fuld omkring pool-bordet

På billederne kan man se, at Kit Harrington er ganske beruset, når han på værtshuset forsøger at få lov til at spille pool, mens nogle andre faktisk er i gang med et spil. Han griber ud efter en kø og banker lidt på pool-bordet og diskuterer med diverse personer, før han korporligt bliver ført væk fra bordet.

Ifølge TMZ blev han korporligt smidt ud af værtshuset, da han kom tilbage til pool-bordet, efter at han en gang var blevet bedt om at fjerne sig.

Kit Harrington var ligesom sin berømte Game of Thrones-karakter Jon Snow også i går aftes helt klædt i sort. Og man kan måske tillade sig at sige, at han selv gik lidt i sort den aften.

De afslørende billeder af den berusede Kit Harrington er allerede gået verden rundt, og der er ingen tvivl om, at de på ingen måde vil falde i Kit Harringtons smag.

Her ses Kit Harrington i sin berømte rolle som Jon Snow i Game of Thrones. (Foto: AP)

Træt af sin berømmelse

Kit Harrington har det nemlig ret dårligt med visse sider af den store berømmelse, der følger med hans rolle i Game of Thrones. Han har tidligere afsløret, at han altid vil nægte at tage selfies med sine fans. Og han hader, når fotografer tager billeder af ham og hans forlovede Rose Leslie, som han mødte under optagelserne til Game of Thrones.

Til den britiske avis The Guardian har Kit Harrington tidligere sagt:

- Berømmelsen får mig nogen gange til at snerre, og jeg forvandler mig til en sur og gal person.