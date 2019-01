Verdenskendt skuespiller død

Skuespilleren og sangeren, der er mest kendt for sin rolle i musicalen 'Gentlemen foretrækker blondiner' og 'Hello Dolly', Carol Channing er død 97 år gammel af naturlige årsager, det skriver BBC, NBC og CNN.

Den legendariske skuespiller var også nomineret til en Oscar for bedste kvindelige birolle for filmen 'Millie' fra 1967. Carol Channing blev også nomineret til en Golden Globe for samme rolle, som hun endte med at vinde.

Det er skuespillerens agent, Harlan Boll, der har bekendtgjort dødsfaldet.

Hun beskriver det som en kæmpe hjertesorg, at en af de originale pionerer i industrien nu er gået bort. Hun beskriver Carol Channing som en legende og et ikon.

'Jeg beundrede hende før, jeg mødte hende, og jeg har elsket hende siden den dag, hun kom ind i mit liv. Det er så hårdt at se det sidste tæppefald for en kvinde, som har været en daglig del af mit liv i mere end en tredjedel af det,' fortæller agenten.

Carol Channing opnåede hæder i alle amerikanske sider af branchen. Foto: Ritzau Scanpix

Vandt også Tony

Carol Channing er datter af en redaktør og er opvokset i Seattle i Washington.

Hun har været mest kendt for sine roller på Broadway hvor sangen 'Diamonds are a girls best friend' gjorde hende kendt i hele industrien.

Skuespilleren fik en Tony for sin indsats i branchen i 1995. Det skete efter en karriere på scenen i mere end 40 år.