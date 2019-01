Verdenskendt skuespiller scorer 22 år yngre kollega

56-årige Jim Carrey har atter fundet kærligheden.

Til det storslåede prisuddelingsshow Golden Globe i søndags gik Jim Carrey hånd i hånd med den 34-årige amerikanske skønhed Ginger Gonzaga. Det var første gang, at parret officielt stod frem.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt ET.com.

Se også: Filmstjerne sletter Facebook-profil i protest: Du bør gøre det samme

På den røde løber blev parret interviewet, og her kunne 'Ace Ventura'-skuespilleren ikke holde smilet tilbage.

- Hun er smuk. Hun er meget talentfuld, fantastisk og intelligent, siger Jim Carrey til mediet.

Jim Carrey var nomineret til en Golden Globe i kategorien 'Bedste mandlige skuespiller' for sin rolle i serien 'Kidding'. Han vandt den dog ikke. Foto: Mike Blake

Parret mødte hinanden for første gang under optagelserne til serien 'I'm Dying Up Here' fra 2017, som Jim Carrey var producer på. Men forholdet udviklede sig først året efter, da parret spillede overfor hinanden i den amerikanske serie 'Kidding'.

Ginger Gonzaga er blandt andet kendt for sin rolle som Gina i filmen 'Ted' fra 2012 med Mark Wahlberg.

Selvmord

Jim Carrey har tidligere dannet par med irske Cathriona White. Men efter Hollywood-stjernen sluttede deres forhold i 2015, kom det frem, at Cathriona havde begået selvmord kort efter bruddet.

Se også: Chokeret Jim Carrey sagsøgt for kærestens død

Hun havde taget en overdosis af piller og efterladt sig en besked, hvor hun skrev, at hun ikke kunne leve uden ham.

Cathrionas familie sagsøgte derefter Jim Carrey, da de mente, at han var skyld i deres datters død.

Alle anklager mod Jim Carrey blev droppet.