Verdenskendt talkshow-vært slagtes på Twitter

Den 62-årige amerikanske talkshow-vært Ellen DeGeneres har i 17 år stået i spidsen for sit eget talkshow 'The Ellen DeGeneres Show', hvor hun har hjulpet både ansatte, enkeltpersoner og familier gennem hårde tider ved at lade dem møde store stjerner eller give dem pengegaver.

I USA er der mange, der betragter talkshow-værtens program som et lyspunkt i hverdagen. Men nu viser det sig endnu engang, at det ikke er alle, som er lige begejstrede for Ellen DeGeneres.

Den amerikanske komiker Kevin T. Porter har i et opslag på Twitter kaldt den 62-årige Ellen Degeneres for 'et af de værste mennesker i verden'. Og det har fået mange af hendes tidligere angiveligt ansatte til at levere historier på Twitter, hvor de fortæller, at de er blevet dårligt behandlet af talkshow-værten.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Mirror

Her har den kendte talkshow-vært Ellen DeGeneres besøg af selveste Jennifer Aniston. Foto Ritzau Scanpix.

I sit opslag på Twitter skriver Kevin T. Porter følgende:

'Lige nu har vi allesammen brug for venlighed. Du ved. Det som Ellen DeGeneres altid taler om. Men hun er også en af de værste mennesker i verden. Vær så venlig at bidrage med de mest vanvittige historier, du har har hørt om at Ellen er et ondt menneske. Jeg vil donere to dollars for hver historie til LA Food Bank'.

Således skriver komikeren Kevin T. Porter, der fik sit gennembrud i 2014 med sin podcast 'Gilmore Guys'.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about!



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

Adskillige Twitter-brugere tog straks imod opfordringen. Og derfor væltede det ind med negative historier omkring Ellen DeGeneres fra folk, der hævdede, at de havde arbejdet for talkshow-værten eller kendte negative historier om hende.

Twitter-brugeren Benjamin Siemon skriver f.eks.:

'Hun har en følsom næse. Derfor skal alle tygge tyggegummi, som man tager fra en skål uden for hendes kontor, før man taler med hende. Og hvis hun synes, du lugter, bliver du beordret hjem for at tage et bad.'

A) She has a "sensitive nose" so everyone must chew gum from a bowl outside her office before talking to her and if she thinks you smell that day you have to go home and shower. — Benjamin Siemon (@BenjaminJS) March 20, 2020

En servitrice, der serverede lunch for DeGeneres og hendes kone Portia de Rossi, skrev blandt andet følgende:

'Hun skrev et brev til ejeren og klagede over, at min neglelak var grim (ikke fordi den var på hendes tallerken, men fordi den var på min hånd). Dagen efter var jeg tæt på at blive fyret'.

Der er dog også en kvindelig bruger, der kritiserer komikerens opslag.

'Hvorfor opmuntrer du til negativitet. Især i disse hårde tider. Bare nøjes med at gøre de positive ting, du har foreslået, nemlig at give penge til LA Food Bank. Det er vigtigt at huske, at ingen er perfekte. Ikke engang dig. Hvorfor opfordre til at kritisere andre, og så oven i købet offentligt?'.

De Generes har ikke selv foreløbigt svaret på kritikken på Twitter. Men for to år siden var hun i en lignende situation, hvor hun af tidligere ansatte blev beskyldt for at være alt andet end sød og rar og decideret falsk. Til disse beskyldninger svarede hun dengang til New York Times følgende:

'Det irriterer mig, at nogen siger sådan noget. For det er en vaskeægte løgn. På min allerførste arbejdsdag sagde jeg: Der er en ting, jeg gerne vil have, og det er, at alle er glade og stolte over, hvor de arbejder. Og hvis ikke, så lad være med at arbejde her. Det har været reglen hele tiden.'