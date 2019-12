Verdensnavn i overraskende udbrud: Nu beklager hun

Iggy Azalea tog en impulsiv beslutning og afslørede nyheden over for hendes 13,3 millioner følgere på Instagram

Den 29-årige rapper Iggy Azalea er atter ledig på markedet.

Det slår hun fast med syvtommersøm på det sociale medie Instagram, hvor hun bekræfter bruddet fra rapkollegaen Playboi Carti, der egentlig hedder Jordan Terrell Carter, med ordene:

'Jeg er single'.

Iggy Azalea er atter ledig på markedet. Foto: Chelsea Lauren/Variety/Shutterstock

Kort efter havde Iggy Azalea dog formentlig taget en dyb indånding, for her kom endnu et opslag, hvor hun forsøgte at forklare det pludselige udbrud

'Jeg er nødt til at komme med en undskyldning. Det er ikke mig at fortælle om alt fra mit privatliv på internettet, så verden kan kommentere det. Jeg følte mig oprevet, og jeg tog en impulsiv beslutning, som jeg øjeblikkeligt fortrød, men det var for sent at gøre det om', skriver hun om sin pludselig singlestatus.

'Sandheden er, at jeg elsker Jordan højt, det vil jeg altid gøre - mere end I nogensinde vil kunne forstå. Det er alt, verden burde høre, og jeg er ked af at offentliggøre noget, der altid burde være forblevet mellem ham og jeg'.

Parret mødte hinanden i 2018 og flyttede kort efter sammen.

Iggy Azalea er særligt kendt for numre som 'Fancy' og 'Black Widow'.