Verdensstjerne afslører hemmelighed

I sidste uge blev det offentliggjort, at der til næste år bliver sat et punktum for et stykke tv-historie, når reality-serien 'Keeping Up with the Kardashians' stopper med en sidste sæson i 2021 efter 14 år på skærmen.

Se også: Kardashian-klanens realityshow stopper efter 14 år

To af de fire berømte søstre fra tv-serien, Kendall Jenner og Kourtney Kardashian, var i den forbindelse inviteret som gæster i søskende-parret, Kate og Oliver Hudsons podcast 'Sibling Revelry' for at tale om de 14 år med tv-serien.

artiklen fortsætter under billedet

De fire berømte søstre i 2011. Fra venstre: Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner og Kourtney Kardashian. Foto: Ritzau Scanpix.

Men der kom også andre interessante ting på banen.

Kate Hudson spurgte på et tidspunkt meget direkte de to søstre, hvem i familien, der godt kan lide at ryge pot?

Hertil svarede den 41-årige storesøster Kourtney Kardashian uden tøven: 'Kendall'.

Og den 24-årige lillesøster Kendall var helt enig:

'Jeg er en 'stoner'. Der er ingen, der ved noget om det. Det er første gang, jeg fortæller om det offentligt, siger Kendall Jenner om sin lyst til marihuana.

Det skriver flere medier heriblandt Elle, Cosmopolitan og Metro

artiklen fortsætter under billedet

Her ses Kendall Jenner i februar i år i London. Foto: Shutterstock.

I podcasten afslører de to søstre også, at den yngste søster, Kylie Jenner, er den mest afslappede i søskendeflokken.

'Kylie er den mindst dømmende person. Hun er den mest afslappede af os allesammen,' fortæller Kourtney Kardashian.

For fire dage siden lagde podcasten 'Sibling Revelry' i øvrigt en video ud på Instagram, hvor Kendall Jenner og Kourtney Kardashian også fortæller, at det kan være en udfordring at date med en af de fire søstre. De griner nemlig og fortæller følgende::

'Vi joker tit med, at hvis du dater en af os, så dater du os allesammen.'