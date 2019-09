Verdensstjerne afslører sandheden bag berømt bikini-billede

Den 74-årige Helen Mirren har gennem det meste af sin karriere været et sex-symbol, selvfølgelig mest i sine unge år. Men da hun som 62-årig tiltbage i år 2008 optrådte i en rød bikini under en ferie i Puglia i Italien, blev hendes status som sex-symbol i den grad genetableret, selv om Helen Mirren havde passeret de 60 år.

Billedet gik lynhurtigt verden rundt i diverse medier, og på internettet gik den sexede Helen Mirren selvfølgelig fuldstændigt viralt.

Nu afslører Helen Mirren overfor tv-stationen KTLA5 i Californien sandheden bag det berømte billede, der fik folk i hele verden til at spærre øjnene op i beundring.

(artiklen fortsætter under billedet)

Den 62-årige Helen Mirren chokerede hele verden i 2008 med sin fantastiske bikini-krop. Billedet har nu fået kultstatus. (Foto: Shutterstock)

Til tv-værten Sam Rubin forklarer Helen Mirren, at hun blot forsøgte at se godt ud, da hendes ægtemand Taylor Hackford ville tage et hurtigt spontant billede af hende. Og mens Taylor Hackford tog billede opdagede Helen Mirren blitz-lyset fra en paparazzi-fotograf i baggrunden.

- Vi befandt os på stranden, vi havde svømmet lidt og slikket sol. Og så sagde Taylor: 'Rejs dig op. Jeg vil tage et billede af dig', forklarer Helen Mirren og tøver lidt.

Herefter bryder Sam Rubin ind og siger: Du var var lige ved at sige 'sexy'?

Så bryder Helen Mirren ud i latter og svarer:

- Ja, det var jeg. Men nej, forklarer Helen Mirren og fortsætter sin beretning:

- Lige da min mand havde taget billedet, så jeg et blitz-lys oppe fra bakkerne. Og jeg fortalte min mand, at der var en paparazzi i nærheden.

- Han sagde: 'Nej der er ej. Det er latterligt. Hvordan kan der være en fotograf deroppe. Det er jo absurd. Du er paranoid.'

- Men selvfølgelig havde jeg, tre dage efter blev billedet offentliggjort', afslutter Helen Mirren om det berømte bikini-billede, der nu har fået kultstatus.

(artiklen fortsætter under billedet)

Helen Mirren er en usædvanlig smuk kvinde. Foto: FayesVision/WENN.com)

Helen Mirrens nevø Simon, der arbejder som manuskriptforfatter, har til den britiske avis The Times talt om sin berømte tantes insisteren på ikke at søge berømmelsen:

- Jeg tiggede og bad hende om at gøre hele familien til millionærer ved at reklamere for bikinier, dengang hele verden gik bananas over hendes fantastiske bikini-krop. Men hun svarede kort og bestemt: 'Absolut nej'.

- Hun er slet ikke interesseret i den slags. Og hun ønsker ikke at brande sig selv på den måde, forklarede Helen Mirrens nevø Simon.

Men lige meget, hvad Helen Mirren mener, så har det berømte billede og den røde bikini sit helt eget liv.

Her ses Helen Mirren som 70-årig i 2015. (Foto: AP)

.