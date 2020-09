Verdensstjerne bekræfter rygter: Far igen

Usher skal være far for tredje gang, bekræfter sangeren nu

Der er endnu et sæt små fødder på vej i hjemmet hos Usher.

Rygterne har i den seneste tid svirret, efter flere amerikanske medier har ment at vide, at Usher har gjort sin kæreste, 37-årige Jenn Goicoechea, gravid. Og den er god nok.

Usher gæstede fredag talkshowet 'Good Morning America', hvor han bekræftede den glædelige nyhed. Det skriver flere medier - heriblandt ET og US Weekly.

Usher har i forvejen to sønner - 12-årige Usher V og 11-årige Naviyd - med sin ekskone Tameka Foster, og superstjernen fortalte under talkshowet, at de glæder sig over den kommende familieforøgelse.

- De er jublende lykkelige og glæder sig. Babyer bringer altid så stor glæde til en familie, sagde Usher og slog fast, at han selvfølgelig også glæder sig til at blive far igen.

Usher og Jenn Goicoechea fandt sammen i oktober 2019, efter sangeren året forinden var blevet skilt fra Grace Miguel, som han nåede at være gift med fra 2015 til 2018.

Det var Ushers andet ægteskab, efter han i 2009 var blevet skilt fra Tameka Foster, som han var gift med i to år.

Usher har stået bag en lang række hits, siden han i 1994 udgav sit første album, der kort og godt bare hed 'Usher'.

Sangeren kunne i 'Good Morning America' også fortælle, at han arbejder på ny musik.