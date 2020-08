Verdensstjerne besøgte moské: Udsat for nethad

Hollywood-skuespilleren Amber Heard, der netop har været igennem en langvarig retssag med sin tidligere ægtemand, Johnny Depp, er røget ind i nye problemer. Hun er nemlig blevet udsat for nethad på de sociale medier, fordi hun under sin nuværende ferie i Tyrkiet har besøgt en moské, hvor hun ifølge flere kritikere var iført upassende påklædning.

Den 34-årige skuespillerinde er også blevet beskyldt for angiveligt at have besøgt flere moskéer uden at være iført en bh. Samtidig har kritikerne peget på, at Amber Heard kun bar sit hovedtørklæde som et slags mode-udstyr, og fordi man både kunne se hendes nakke og hendes hår.

Søndag lagde Amber Heard et opslag ud på Instagram, hvor man kan se hende iført et rødt hovedtørklæde samt en lys top, hvor man ifølge mange på de sociale medier tydeligt kan se, at hun ikke havde en bh på.

'Jeg tilbragte dagen med at vandre rundt i de magiske moskéer i Istanbul, og jeg er dybt forelsket i denne fantastiske by ...'

Se også: Giver forklaring mod verdensstjerne: 'Han ville dræbe mig'

Opslaget er blevet liket af mere end 413.000 mennesker. Men det har ikke været muligt at kommentere opslaget, fordi Amber Heard siden retssagen med Johnny Depp har begrænset sit kommentarfelt ganske voldsomt.

Til gengæld florerer billedet mange steder på Twitter, hvor Amber Heard møder både ris og ros for sin påklædning under sin moské-tur i Istanbul i Tyrkiet.

En muslimsk kvinde ved navn Aisha Ali-Khan skrev følgende om Amber Heard påklædning:

'Ikke alle muslimer bærer deres hovedtørklæde på den her måde. Amber Heard er ikke muslim, men hun har gjort en anstrengelse for at dække sit hår og være iført mere løst tøj. Så lad det være op til Allah at dømme hende.'

Se også: Skuespillerindes dagbog læst højt i Johnny Depps retssag

En Twitter-bruger skrev følgende:

'Amber Heard har netop besøgt en moské i Istanbul, hvor man kunne se hendes brystvorter. Det er respektløst.'

En anden Twitter-bruger skriver:

'Det er godt, at du har besøgt moskéer. Bliv ved med det, så du kan møde gode muslimer. Men det ville være mere passende, hvis du også dækkede dit brystparti med klæde. Velsignet være du.'

En tredje bruger skriver:

'Jeg har fundet ud af, at hun besøgte moskéen med brysterne 'ude'. Hun bar heller ikke sit hovedtørklæde rigtigt. Og hun tog billeder på et sted, hvor det er upassende.'

En fjerde bruger skrev:

'Åh. Hun er så respektløs. Hun viser sine bryster frem på et helligt sted iført en gennemsigtig bluse. Hun har et tørklæde på hovedet. Men en brystholder? Nej. - Dette billede opsummerer, hvor falsk Amber Heard egentlig er. Hun er en omvandrende modsigelse.'

Se også: Depps vilde liv: Nye chok-billeder

Johnny Depp ses her med Amber Heard, mens de stadig var et par i 2011. Foto: Ritzau Scanpix

Der var dog flere, der også forsvarede Amber Heard. En bruger, der kalder sig Eva, skriver følgende:

'Åh, min Gud. Alle disse trolde er vanvittige. De burde rejse noget mere og lære noget om andre kulturer og religioner i stedet for at være på Twitter. Nyd din rejse. Istanbul er et fantastisk sted.'

Den 34-årige Amber Heard lagde også et opslag ud på Twitter, hvor hun forsøgte at forsvare sig mod et opslag fra det australske medie Micky. Til opslaget skrev Amber Heard følgende:

'Nej. Den der har betalt for, at det her blev skrevet, har ikke betalt nok. Jeg vil gøre det lettere for jer. Moskéer er rigtige steder. Det samme er museer og kirker. Hovedtørklæder er nogen gange obligatoriske, hvis man skal besøge et sted. Mysteriet er løst.'