Verdensstjerne chokerer med tynd krop: - Lad mig være i fred

I forrige uge troppede den verdenskendte 50-årige sangerinde Celine Dion op i Paris sammen med sin 16 år yngre ven, den 34-årige spanske danser og mode-tegner Pepe Muñoz.

Celine Dion så usædvanlig tynd ud under sit besøg i Paris, og det har fået amerikanske ugeblade til at skrive overskrifter som 'Farlige tynde billeder af Celine Dion afsløret', 'Skræmmende tynde Celine Dion bragt til tårer' samt 'Celine Dion forskrækker sine fans med tynde billeder'.

Celine Dions yngre kollega, den verdenskendte sangerinde Miley Cyrus har også i et Twitter-opslag spurgt: Hvorfor er hun så tynd?

Celine Dion blev for tre år siden enke, da hun mistede sin elskede ægtemand, René Angélil. Han opdagede allerede den unge Celines talent, da hun kun var 12 år gammel. Senere blev de et par, og han blev den eneste mand, hun nogensinde har kysset. Men for tre år siden døde René Angélil af kræft, 73 år gammel.

Her er 50-årige Celine Dion og hendes 16 år yngre ven Pepe Muñoz til modeshow i Paris. Foto: Ritzau Scanpix

Celine Dion afslører i et eksklusivt interview med den britiske avis The Sun, at hun siden sin ægtemand Renés død har været stolt af sine nye valg med henblik på mode. Noget, der har gjort hende til en favorit hos f.eks. modeskaberen Valentino.

Hendes nogle gange ret usædvanlige mode-valg er gået viralt, men for Celine Dion handler det ikke om at tage chancer. Men snarere om at finde ud af, hvad der får hende til at føle sig attraktiv.

- Jeg gør det her for mig selv. Jeg ønsker at føle mig stærk, smuk, feminin og sexet.

The Sun-journalisten, Dan Wootton, der har også har lagt hele sit interview ud på en podcast, konfronterer også Celine Dion med kritikken fra fans og medier om, at hun er blevet alt for tynd.

- Hvis jeg kan nu lide at være tynd. Hvad så? Jeg ønsker ikke at tale om det. Jeg er ligeglad. Lad være med at tage et billede, siger Celine og tilføjer:

- Hvis du kan lide, at jeg er tynd, så er jeg klar til at vise mig frem, hvis du ikke kan lide det, så lad mig være i fred.

Den meget slanke Celine Dion ses her med den spanske danser og hendes bedste ven Pepe Muñoz i Paris i sidste uge. Foto: Ritzau Scanpix

Gennem de sidste to år har Celine Dion haft følgeskab af sin 34-årige ven, danseren Pepe Muñoz, der stort set altid er ved hendes side. Celine Dion nægter dog over for den britiske avis The Sun, at hun er kæreste med den 16 år yngre Pepe.

- Pressen skriver: Oh my God. René er lige død og nu er der en anden mand i hendes liv, siger Celine Dion til The Sun og tilføjer:

- Ja, der er en anden mand i mit liv, men det er altså ikke 'manden' i mit liv.

Celine Dion indrømmer i øvrigt over for The Sun-journalisten Dan Wootton, at hun stort set er sammen med Pepe hele tiden, fordi han hjælper med at 'style' hende og er hendes personlige fitness-træner.

- Vi er venner. Vi er bedste venner. Selvfølgelig krammer vi hinanden og holder i hånd, når vi går ud, og det ser folk. Han er en gentleman. Han giver mig sin hånd, når vi skal gå ud.

Dan Wootton spørger også Celine Dion, om det gør hende vred, at folk tror, at hun allerede er kommet videre med en ny mand, efter hendes eksmand døde for nogle år siden.

- Det betyder ikke noget for mig, fordi han er flot og er min bedste ven, siger Celine Dion og tilføjer, at hun er single.

