Verdensstjerne er næsten ikke til at genkende

Det er ikke første gang, at den australske skuespillerinde forandrer sit look fuldstændig for en filmrolle

Hun har tidligere forvandlet sig til næsten uigenkendelighed i forbindelse med indspilninger af en film med stor succes.

Nu har den 51-årige verdensstjerne gjort det igen. Med en grå, kort paryk er der langt fra den glamour og velplejede manke, som hun normalt er den stolte indehaver af.

Det er såmænd den australske skuespillerinde Nicole Kidman, der gemmer sig bag det triste, grå look. Den store forandring er sket i forbindelse med hendes rolle som detektiven i Los Angeles politi Erin Bell i den kommende film 'Destroyer'.

Nicole Kidman havde smidt parykken, da hun promoverede 'Destroyer' til Toronto International Film Festival tidligere på ugen. Foto: Christopher Katsarov / AP

Nicole Kidman er i dag gift med sangeren Keith Urban, de har sammen to døtre. Tidligere var hun gift med Tom Cruise, med hvem hun adopterede en søn og datter.

Kunstig næse

Det er ikke første gang, at Nicole Kidman forandrer sig fuldstændig for en film. Hun gjorde det også i 2002, hvor hun spillede Virginia Wolf i filmen 'The Hours'.

I filmen var hun pludselig mørkhåret og iført en kunstig næse. De mange timer i makeup-stolen var dengang givet godt ud for australieren. For rollen som Virginia Wolf indkasserede Nicole Kidman en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i 2003.

Rød manke

For 30 år siden brød Nicole Kidman virkelig igennem på det hvide lærred. Det var da hun spillede med i filmen 'The Calm' sammen med Sam Neill. Men selv dengang så hun væsentlig anderledes ud.

Hendes hår var ikke de tæmmede, glatte, lange, lyse lokker, tværtimod. Dengang var der tale om en stor, fyldig manke af røde viltre krøller. De er siden blevet farvet og glattet.

Sådan så Nicole Kidman ud, da hun var med i 'Dead Calm', der fik den danske titel 'Døden ombord'. Foto: Ritzau Scanpix

