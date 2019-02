Verdensstjerne er uigenkendelig efter sin kræftsygdom

Den 59-årige Top Gun-stjerne Val Kilmer mødte op til et arrangement i Los Angeles i sidste uge - se billedet her

Den amerikanske verdensstjerne, 59-årige Val Kilmer, der i sin glorværdige karriere har medvirket i storfilm som 'Top Gun', 'Batman Forever', 'True Romance' og 'Snemanden' har gennemgået et sygdoms-helvede de sidste par år. Skuespilleren blev nemlig for fire år siden diagnosticeret med strubekræft, og han er også blevet behandlet i luftrøret på grund af sin kræft.

Det har medvirket til, at hans stemme har ændret sig og er blevet mere svag, og det alvorlige sygdomsforløb har også medvirket til, at Val Kilmer i dag lettere får åndenød.

I sidste uge er der dog kommet helt friske billeder frem af Val Kilmer fra arrangementet 'Filming in Italy' i Los Angeles, hvor det ser ud som om, at Val Kilmer har fået det lidt bedre. Han blev fotograferet iført en lyserød skjorte og med en helt ny frisure. Men det mest overraskende ved billederne er, at Val Kilmer ser mere frisk ud, end han har gjort de sidste par år. Hollywood-stjernen fik den alvorlige besked om sin kræftsygdom i januar 2015 og har siden kæmpet en hård kamp for at overvinde sygdommen.

Selv om Val Kilmer på billederne har en nærmest glat og rynkefri hud, er han dog stadig væk uigenkendelig for de fleste.

Her er det helt friske og nye billede af Val Kilmer, hvor han ser ud, som han fået det lidt bedre, men stadig er uigenkendelig. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Sidste år var han endnu mere uigenkendelig i forbindelse med en foto-serie, der gik verden rundt. Billederne blev taget, da Val Kilmer var i biografen for at se filmen 'Pacific Rim: Uprising'. Verdensstjernen var skjult bag mørke solbriller og en stor kasket. Han bar samtidigt også en hvid nakke-krage.

Så uigenkedelig var Val Kilmer sidste år på en foto-serie, der gik verden rundt. Han blev filmet i forbindelse med en biograftur. (Foto: All Over Press)