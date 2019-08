Verdensstjerne forkæler fans med usædvanlig badedragts-video

Den mexicanske Hollywood-skuespillerinde Salma Hayek, der er kendt for film som 'Frida', 'Desperado' og 'Wild Wild West', lagde for en uge siden et billede af sig selv ud på Instagram, hvor hun ligger i en strandkant iført en lilla badedragt, mens bølgerne ruller ind over hendes krop. Billedet fik hele 900.000 likes.

Det fik Salma Hayek til at gentage succesen for to dage siden, men denne gang med hele tre videoer, hvor hun igen iført en lilla badedragt, lader bølgerne rulle ind over sin krop. Men nu med levende billeder.

Til videoerne skrev Salma Hayek følgende:

'Imellem i dag og i morgen, vil jeg nå det magiske nummer af følgere 11.111.000. I taknemmelighed over jeres loyalitet er her lidt levende billeder af det billede, som I bedst kunne lide.'

Og flertallet af Salma Hayeks mere end 11 millioner følgere var ganske begejstret for videoen.

En fan skrev:

'Sexet, sensuel og smuk. Og du forbedres hele tiden med årene'.

En anden skrev på spansk:

'Wow. Hun er altid så smuk'.

I 2007 fik Salma Hayek i øvrigt datteren Valentina Paloma Pinault sammen med sin kæreste, den franske rigmand Francois-Henri Pinault. Parret giftede sig efterfølgende i 2009.

Salma Hayek viser her sin frodige krop frem. (Foto: Zuma Press)

Salma Hayek ses her med sin ægtemand, den franske rigmand Francois-Henry Pinault. (Foto: AP)