Verdensstjerne forsøgte forgæves tre gange at hilse på Nicole Kidman

Den 37-årige verdensstjerne Rami Malek vandt en Golden Globe for bedste hovedrolle for sin præstation som Freddy Mercury i filmen 'Bohemian Rhapsody' - men Kidman 'overså' ham

En uhyre morsom video fra Golden Globe uddelingerne i går aftes er gået viralt. Her er verdensstjernen Rami Malek nemlig kommet på glatis med henblik på at få verdensstjernen Nicole Kidmans opmærksomhed. Rami Malek forsøger hele tre gange at hilse på Nicole Kidman, men på videoen ser det ud, som om hun overser ham fuldstændigt.

Det skriver flere medier heriblandt Cosmopolitan og Fox News

Til Nicole Kidmans forsvar skal det selvfølgelig nævnes, at det angiveligt ikke har været med vilje. Men sjovt ser det ud.

Episoden fandt sted, efter at Rami Malek netop havde været på scenen for at modtage sin Golden Globe-pris som 'årets bedste mandlige skuespiller' for sin præstation som selveste Freddy Mercury i filmen 'Bohemian Rhapsody'.

Her ses Rami Malek i sin glansrolle som selveste Freddy Mercury. (Foto: AP)

Men kort efter blev producerne fra 'Bohemian Rhapsody' også kaldt på scenen, fordi filmen havde vundet prisen for 'årets bedste film'. Prisen blev uddelt af selveste Nicole Kidman.

Da hovedrolleindehaveren Rami Malek netop havde vundet en pris et par minutter før, var han lidt forsinket med henblik på også at gå på scenen til prisen for 'bedste film'.

Og da han kom på scenen forsøgte han desperat at få kontakt med Nicole Kidman. Det gik dog helt galt.

Rami Malek slog i øvrigt for alvor sit navn fast i tv-serien Mr. Robot.

Her poserer Rami Malek stolt med sin Golden Globe-pris.