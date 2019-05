Verdensstjerne fortryder ægteskab med 18-årig: - Hun var for ung

Basissten Bill Wyman fra det legendariske rockband Rolling Stones åbner i en ny dokumentar op for beslutningen om ægteskabet med den 34 år yngre Mandy Smith, der kun var 18 år, da brylluppet stod.

Det var et kæmpe arrangement, da parret blev gift i 1989. Foto: Alan Davidson/Shutterstock

Han fortæller, at det var en 'rigtig dum beslutning' at tro det ville fungere med en kvinde, der var så langt fra hans egen alder.

De to blev gift i 1989, hvor Bill Wyman var 52 og Mandy Smith lige var blevet myndig.

Parret havde kendt hinanden i fem år inden brylluppet. Foto: Shutterstock

Parret blev dog separeret to år efter og skilt i 1993.

- Det kom fra hjertet. Det var ikke 'lyst', som mange mennesker så det som. Det virkelig dumt at tro, at det ville kunne fungere. Hun var for ung. Jeg følte, at det ville være bedre for hende at gå lidt ud i verden og se den.

Det er dokumentaren 'The Quiet One', der havde premiere ved Tribeca Film Festival torsdag aften.

I dokumentaren forsvarer han forholdet, men medgiver at hun var for ung.

Der var mange holdninger til det atypiske ægteskab. Foto: Ilpo Musto/Shutterstock

Bill Wyman, der var et af de originale medlemmer af rockbandet Rolling Stones, mødte Mandy Smith i London, da hun kun var 13 år gammel.

De ventede med at blive gift til den unge kvinde blev 18.

Filmen fokusere på Wymans år med Rolling Stones, men grundet de meget grafiske beskrivelser af forholdet til den unge kvinde, må den ikke vises på den engelske Sheffield Doc/Fest næste måned.

Efter skilsmissen fra Mandy Smith blev han gift med skuespilleren Suzanne Accosta. Parret har tre børn sammen og bor i Suffolk.

Bill Wyman var en del af Rolling Stones fra 1962 til 1993.