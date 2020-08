Verdensstjerne græder som pisket

Hollywood-stjernen Jennifer Garner, der er kendt for film som 'Dallas Buyers Club', 'Dare Devil', 'Juno' og 'Alias', har brugt hele sin corona-karantæne på at se samtlige afsnit af tv-serien 'The Office' sammen med sine tre børn, som hun i sit tidligere ægteskab har fået sammen med sin eksmand, Hollywood-skuespilleren Ben Affleck.

artiklen fortsætter under billedet

Jennifer Garner og Ben Affleck smiler her på den røde løber under Oscar-festen i 2013. Foto: AP.

Det er lidt af en marathon-serie på hele ni sæsoner. Og da Jennifer Garner havde set det sidste afsnit af 'The Office', brød hun sammen i gråd.

Det skriver hun i hvert fald på et Instagram-opslag for tre dage siden, hvor man også kan se en video af den grædende Jennifer Garner. Man kan så selv bedømme, om det er ægte tårer eller skuespil.

Til opslaget skriver Jennifer Garner følgende:

'Mine børn og jeg har tilbragt måneder på sofaen, mens vi har arbejdet os igennem tv-serien 'The Office'. Vi er åbenbart meget følsomme mennesker. Det sidste afsnit ramte os hårdt. Da jeg fandt ud af, at jeg ved et uheld havde optaget mit farvel i slow motion, fandt jeg ud af, at jeres mandag måske også har brug for det her'.

Græde-videoen har fået masser af rosende ord med på vejen på Instagram, blandt andet fra to af de kvindelige skuespillere i tv-serien 'The Office'.

Skuespilleren Jenna Fischer, der spiller Pam Beesly i 'The Office', skrev blandt andet følgende:

'Åh Lady. Det her er det sjoveste og mest fantastiske opslag. Jeg sender dig masser af kærlighed.'

Angela Kinsey, der spiller Angela Martin i tv-serien, indrømmer, at hun også græder, når hun ser det sidste afsnit.

'Jeg elsker det her. Jeg elsker dig og din familie. Og bare så du ved det, så får sidste afsnit også mig til at græde som pisket'.