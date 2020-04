Verdensstjerne hånd i hånd med 24 år yngre mand

Siden skilsmissen fra ægtemanden, filminstruktøren Len Wiseman, har den i dag 46-årige Hollywood-stjerne Kate Beckinsale haft smag for noget yngre mænd. Sidste år vakte hun stor opsigt, da hun indledte et forhold til den 20 år yngre komiker, Pete Davidson.

Men nu er hun gået endnu længere ned i alder. Hendes angiveligt nye date, musikeren Goody Grace, er nemlig kun 22 år gammel og dermed hele 24 år yngre end Kate Beckinsale.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ , US Weekly og People

Der er også offentliggjort billeder, hvor parret går hånd i hånd i kvarteret Brentwood i Los Angeles i løbet af søndagen.

24 års forskel. Kate Beckinsale hånd i hånd med unge Goody Grace. Foto: Ritzau Scanpix.

US Weekly skriver, at det angiveligt nye par følger hinanden på Instagram, og at Pearl Harbor-stjernen Kate Beckinsale flere gange har kommenteret Goodys billeder på Instagram. Den 23. marts gav hun en video af musikeren Goody Grace et hjerte-emoji.

Kate Beckinsale er også kendt for 'Underworld'-filmene og filmen 'Total Recall'.