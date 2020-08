Verdensstjerne har fået corona-virus

Den 60-årige spanske Hollywood-stjerne Antonio Banderas har i dag på sin egen fødselsdag for ganske få timer siden på sin Instagram offentliggjort, at han er ramt af covid-19.

Banderas, der især er kendt for sin rolle i 'Zorro - den maskerede hævner' samt 'Desperado', 'Den 13. Kriger' og 'Huden jeg bor i', afslører, at han må tilbringe sin 60 års fødselsdag i karantæne.

Melanie Griffith ses her med Antonio Banderas. Parret var gift i 19 år, før de blev skilt i år 2015. Foto: AP.

På Instagram skriver Banderas følgende:

'En hilsen til alle. Jeg vil gerne offentliggøre, at jeg i dag den 10. august, har været tvunget til at fejre min 60 års fødselsdag med fortsat at være i karantæne, fordi jeg er blevet ramt af covid-19. Jeg vil gerne tilføje, at jeg har det relativt godt, men jeg føler mig mere træt end normalt. Jeg har stor tiltro til, at jeg vil komme i bedring meget snart. Jeg håber, at jeg vil overkomme sygdommen, som så mange mennesker er ramt af i hele verden.

Således skriver den spanske verdensstjerne og fortsætter:

'Jeg benytter denne isolation til at læse og skrive samt hvile mig. Og jeg fortsætter med at lave planer i forhold til min 60 års fødselsdag, som kom med så stor lyst og med så store illusioner'.

'Et stort kram til alle - Antonio Banderas'.

Antonio Banderas var i 19 år gift med den amerikanske Hollywood-stjerne Melanie Griffith fra 1996 til 2015, hvor de blev skilt.