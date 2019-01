Verdensstjerne hastet på hospitalet

Den 45-årige britiske verdensstjerne Kate Beckinsale er i hast blevet kørt til hospitalet, hvor hun netop nu bliver behandlet for en sprængt cyste i livmoderen. Tidligt søndag morgen lagde hun et billede ud på sin instagram-profil, hvor hun med et smertefuldt udtryk i ansigtet ligger i en hospitalsseng med slanger i næsen.

Det skriver flere medier heriblandt Irish Independent, Metro og Belfast Telegraph

Til billedet skriver Kate Beckinsale følgende:

- Det viser sig, at en sprængt cyste i livmoderen er virkelig smertefuld, og morfinen får mig til at græde. Jeg er så taknemmelig for alle dem, der har passet på mig.

Kate Beckinsale blev oversvømmet med kommentarer, der ønsker hende god bedring. En af hendes fans skrev blandt andet:

'Styrke, kærlighed og kram og ønske om hurtig bedring'.

En anden skrev:

'Det er bare så smertefuldt. Kram fra mig'.

Og en tredje skrev:

'Jeg håber, at du snart får det godt igen'.

I sidse uge holdt Kate Beckinsale en hjertegribende tale i forbindelse med et velgørenhedsarrangement på St, Judes Børnehospital i Los Angeles i forbindelse med deres kamp mod kræft.

'Jeg tror, at man kommer til et punkt i livet, hvor man ved, hvad kræft gør mod ens familie. Det er bare så utroligt for mig. Det er et forfærdeligt mareridt. Og St. Judes Børnehospital tager sig af absolut alt, så familierne bogstaveligt ikke har nogen at bekymre sig over udover at tage sig af deres børn. Det er så bevægende og godt.'

Det er ikke mere end et par dage siden, at Kate Beckinsale lagde et billede ud på sin instagram som støtte for screeninger af livmoderhalskræft, hvor hun lavede en selfie med læbestiften tværet ud på sin kind.

'Jeg støtter cancerfonden mod livmoderhalskræft med en #SmearForSmear selfie, fordi screeninger kan forebygge livmoderhalskræft, men opmærksomheden omkring det er meget lille.'

I sin karriere har hun været mest kendt for sine store roller i 'Pearl Harbor', 'Underworld' og 'Van Helsing'.