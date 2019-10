Verdensstjerne i chok-forvandling: Stort vægttab

I april måned blev det offentligt kendt, at den 31-årige britiske sangerinde Adele var blevet skilt fra sin 45-årige ægtemand, Simon Konecki. Siden det meget omtalte brud har Adele holdt relativ lav profil, men når hun en sjælden gang har vist sig frem, har hun har til gengæld fået masser af opmærksomhed på grund af det store vægttab, hun har gennemgået siden skilsmissen.

Ifølge amerikanske medier skyldes Adeles store vægttab, at hun siden skilsmissen har kastet sig ud i et intensivt træningsprogram, hvor hun blandt andet dyrker pilates, kardio og cirkel-træning.

For tre dage siden lagde Adele et opslag ud på Instagram, hvor hendes ansigt fremstår slankt og markeret. Til opslaget skriver Adele:

'Jeg plejede at græde. Men nu sveder jeg'.

I kommentarfeltet til opslaget, der har fået 2,6 millioner likes, bliver Adele rost til skyerne for sit udseende. Flere af hendes fans spørger også, hvor mange kilo Adele har tabt og kommenterer forskellen fra før til nu i forbindelse med hendes vægttab.

En følger på Instagram skriver således:

'På trods af, hvordan du så ud tidligere, var du en talentfuld og berømt kvinde, der viste verden, at man ikke behøver at være slank for at få succes. Du var bedre og mere talentfuld end mange andre kvinder, som samfundet udråbte som de bedste, udelukkende fordi de var slanke'.

Her ses Adele på et tidligere billede, hvor hun ser ud, som hele verden kendte hende. (Foto: Ritzau Scanpix)

En anden følger skriver:

'Din skønhed får mig til at tænke, at der findes engel, som kommer ned fra himlen for at bo blandt mænd. Jeg elsker at se på dig hvert eneste sekund. Du er en pæn kvinde.'

En tredje fan skriver:

'Vi elsker dig. Græd ikke igen'.

En fjerde skriver:

'Du sveder ikke. Du gløder'.

En femte fan spørger kort og godt:

'Hvordan er hendes fitness-program og diæt?'

Og en sjette konstaterer således:

'Nu er du en slank legende'.

Allerede tynd i juli måned

Adeles store vægttab kunne imidlertid allerede ses tydelig i juni måned, hvor hun poserede på et billede sammen med det berømte band Spice Girls under deres sidste optræden i forbindelse med deres genforenings-turné.

Adele står i midten af billedet og ser mindst lige så slank ud som de kendte Spice Girls-piger. Spice Girls lagde billedet ud på Instagram og skrev således:

'Tak, fordi du kom for at fejre vores sidste aften sammen med os. Adele, vi elsker dig!!!.

Det vides ikke, hvor mange kilo Adele har tabt sig. Men på billederne er der ingen tvivl om, at hun har haft et stort vægttab. I juni måned skrev magasinet US Weekly, at Adele havde tabt sig seks kilo siden skilsmissen.