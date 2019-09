Verdensstjerne i frækt undertøj: Voldelig eks vil have hende tilbage

Det er ti år siden, at sangeren Chris Brown blev arresteret for at overfalde sangeren Rihanna, efter et skænderi.

De to var kærester, da overfaldet skete, men forholdet endte absolut ikke på en god note.

Det lader dog til, at Chris Brown har glemt alt om den episode.

Chris Brown blev arresteret i 2009 efter overfaldet. Foto: Politi foto

På det sociale medie Instagram har Rihanna delt et nyt billede, hvor den smukke 31-årige sanger slænger sig i en sort, blonde-sag, der skal promovere hendes lingeri-linje Savage X Fenty.

Under billedet har den 30-årige Chris Brown sendt en hel masse beskeder af sted mod sin ekskæreste.

'Jeg ville gerne være den lampe', skrev han i sin første kommentar og efterfulgte med en smiley, der indikerede, at han rigtig godt kunne lide billedet.

Rihanna har ikke besvaret kommentaren, men med henblik på, hvordan forholdet mellem de to endte, har hun nok ikke den store interesse i at finde sammen med sangeren igen.

Han erkendte, at han havde overfaldet sangeren og fik en dom på betinget fængsel i fem år.

I en video til sine fans fortalte han efterfølgende, at han tog fuldt ansvar for sine handlinger, og at han var meget ked af, hvad der var sket.