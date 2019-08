Verdensstjerne i Grønland: - Jeg sørger for at det sker!

Den amerikanske stjernekomiker og talkshow-vært Conan O’Brien satser stort.

Han går nemlig all in på at hjælpe præsident Donald Trump med at købe Grønland, så det i sidste ende bliver amerikansk territorium.

- Mange folk gjorde grin ad idéen, men jeg ved det ikke, måske er det en god idé. Vi må vide mere, siger han i en ny trailer til programmet 'Conan Without Borders: Greenland', mens hans publikum smågriner i baggrunden.

- Som en god medborger ville jeg finde ud af på vores alles vegne, hvad der sker. Jeg fløj derhen på vegne af USA for at sikre, at det her sker.

Dejlige mennesker

Conan O’Brien har i den seneste uge selv sat fødderne på den enorme ø, hvor han har prøvet at finde ud, hvad der skal til, før et køb kan blive en realitet.

Og lidt har han allerede fundet ud af.

- Jeg kan allerede sige nu, at menneskerne på Grønland er helt fantastiske personer. Det er et smukt land, hvor jeg lærte en masse, mens jeg arbejdede på at få en aftale på plads, siger han, hvilket nok også understreger, at optrinnet er mere en gimmick end et seriøst projekt.

'Make America Greenland also'

Endnu har han ikke afsløret resultatet af det stort oplagte besøg. Men han har uddelt 'Make America Greenland also'-kasketter.

Det til trods er befolkningen ikke helt solgt på idéen.

- Jeg har kun været på Grønland i et par timer og har spurgt, om de er friske på at blive solgt til USA. Indtil videre får jeg blandede svar, siger han i en video fra øen.

- Nogle folk siger nej, andre siger NEJ! Så det kommer til at tage noget tid.

Derudover har han på flydende grønlandsk leveret en vejrudsigt til øen.

Hvorvidt det lykkedes for O’Brien at hjælpe Trump med det vilde køb, kan man se i 'Conan Without Borders: Greenland', der har premiere 3. september på TBS.

