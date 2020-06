Verdensstjerne i kæmpe fuck-up

Det kan betale sig at bruge et par sekunder mere på at være sikker på, at man har forstået det, man svarer på

Man kan hurtigt komme i uføre, når man begiver sig ud i at kommentere ting på de sociale medier. Det oplevede den australske sangerinde og sangskriver Sia.

Den verdenskendte sangerinde blev i et tweet fra en fan spurgt om, hvorvidt et samarbejde med rapperen Nicki Minaj kunne finde sted. Sias svar fik hende i noget af en shitstorm.

Sia er endt i noget af en shitstorm på grund af en dum fejl. Foto: Getty Images

Beskyldt for racisme

Ups

En fan skrev: 'Har du set dette billede? Hvor er det samarbejde med Nicki Minaj? Vi har brug for det', lød det i et opslag til et billede, hvor Nicki Minaj har farvet sit hår halvt sort og halvt hvidt. En frisure, Sia er kendt for at have.

Sia svarede sin fan: 'Jeg elsker Cardi B, og selvom det her ikke er en samarbejdsaftale, så ville jeg elske at arbejde med hende på et tidspunkt!'

GIRL. You work in a MUSIC INDUSTRY. Everything you say has WEIGHT. AND is recorded. There was literally NOTHING to "misunderstand".

Stop being messy. Do BETTER. pic.twitter.com/wx9KjjFIdD — NITA (@Nitascornerr) June 13, 2020

Så dumt

Det fik Sia, som er kendt for blandt andet kæmpehittene 'Chandelier' og 'Radioactive', til at se utroligt dum ud ifølge mange fans.

Hvis man ikke kan se problemet i Sias svar, så bliver det nu uddybet:

Der blev spurgt til et samarbejde med Nicki Minaj, men Sia svarede, at hun elskede ærkerivalen Cardi B.

Nicki Minaj blev kendt længe før Cardi B og har siddet på den kvindelige rap-trone længe, men har fået konkurrence af Cardi B. Foto: Ritzau Scanpix

Der er nemlig kæmpe forskel på de to rappere Nicki Minaj, som var på billedet, og Cardi B, som Sia refererer til.

Rivaler

De to superstjerner har en intern kamp, hvor de rent fysisk også har været oppe at toppes, og de er bestemt ikke på talefod. Så det, at Sia tager fejl af de to smukke damer, faldt ikke i god jord. Ligesom flere har påpeget, at Sia kun tog fejl af de to, fordi de begge er afroamerikanske.

Den 44-årige Sia opdagede den store fejl, da flere følgere påpegede, at hun havde taget fejl af de to rappere.

Cardi B og Nicki Minaj kom op at toppes til en efterfest, hvor Cardi B fik en albue i hovedet og måtte forlade festen med en kæmpe bule ved øjenbrynet. Foto: Ritzau Scanpix

En følger skrev meget direkte og med en reference til at Sia ofte optræder med langt pandehår for at dække ansigtet:

'Kvinde, fjern håret fra dit ansigt og SE'

Undskyld

Det fik hurtigt Sia til tasterne for at undskylde den pinlige fejl:

'Jeg misforstod totalt et tweet tidligere, som resulterede i, at jeg virkelig udstillede mig selv som en idiot. Undskyld Nicki Minaj og Cardi B, hvis I hører om det her. Kan jeg ikke bare kunne lide jer begge to?'

I totally misunderstood a tweet earlier that has resulted in me making a buffoon out of myself.

Sorry @NICKIMINAJ and @iamcardib if you hear about it.

Can I just like you both? — sia (@Sia) June 13, 2020

Flere fans gjorde også Sia opmærksom på den fejde, som længe har været mellem de to største kvindelige rappere i verden.