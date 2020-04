Verdensstjerne i karantæne: Totalt bikiniklar

Den 54-årige britiske skuespillerinde Elizabeth Hurley har netop sagt, at hun 'ville elske at blive dybt forelsket i en eller anden netop nu'. Men desværre kan det ikke lade sig gøre, fordi hun netop nu er i coronakarantæne sammen med sin 18-årige søn, Damian, og sin mor, Angela, i sit hjem i Hertfordshire i England.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Metro.

Alderen preller af på den 54-årige Elizabeth Hurley. Foto: Planet Photos

Men selvom Elizabeth Hurley har passeret de 54 år, har hun angiveligt ingen grund til bekymring med henblik på at finde nogle bejlere, hvis man går ud fra et frisk billede, hun lagde ud på Instagram igår. Her er den britiske skuespillerinde iklædt en blå og hvid-stribet bikini fra sin egen kollektion. Og det ser ud, som om alderen nærmest er prellet af på hende gennem de sidste mange år.

Hurley smiler til kameraet iført en bikini fra sin egen kollektion. Foto: Elizabeth Hurley/Instagram

Det flotte bikini-billede blev lagt ud i går, efter at hun netop over for magasinet Hello! har udtalt følgende:

'Jeg ville elske at blive dybt forelsket i en eller anden. Men det vil helt sikkert ikke ske her nu, mens jeg er i coronakarantæne sammen med min famlie. Men når det hele er overstået vil jeg sætte en lygte i panden på fuld styrke og gøre et forsøg.'

1. marts lagde hun et andet flot bikini-billede ud på sin Instagram fra sin egen bikini-kollektion.

4. april fejrede Hurley i øvrigt sin 18-årige søns fødselsdag ved at lægge et billede ud af mor og søn. De ligner hinanden som to dråber vand.